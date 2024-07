Congo-Brazzaville: Académie militaire Marien-Ngouabi - Fin de la formation de la quinzième promotion

Le ministre de la Défense nationale, Charles Richard Mondjo, a patronné, le 29 juin à Brazzaville, la cérémonie de clôture de la quinzième promotion du cours d'application des officiers et du cours de perfectionnement des officiers subalternes génie travaux de l'Académie militaire Marien-Ngouabi.

Conformément à son travail annuel, l'Ecole génie travaux (EGT) a réalisé quatorze stages dans les spécialités ci-après : filière bâtiments et infrastructures opérationnelles : deux stages ayant concerné trente-trois stagiaires ; filière travaux publics : trois stages impliquant trente-six stagiaires ; filière bureau d'études de travaux publics : trois stages qui ont mobilisé trente-deux stagiaires ; filière Eau : deux stages à raison de vingt-quatre stagiaires ; cours d'application des officiers de génie travaux : un stage regroupant dix-neuf stagiaires pour une durée de six mois.

De ces quatorze stages, tous réalisés avec succès, deux étaient destinés aux officiers et douze aux sous-officiers et militaires de rang.

Au total cent soixante-quatorze stagiaires ont été formés pour le compte de la quinzième promotion. Ces effectifs se répartissent ainsi qu'il suit : trente et un officiers, dont dix nationaux et trente et un internationaux. Enfin, l'on compte au total cent soixante-huit hommes, soit quatre-vingt-seize pour 56% et six femmes pour 3,44%. S'agissant du cours d'application des officiers génie travaux, les moyennes d'admission ont oscillé de 14,80 à 15,93% et du cours de perfectionnement des officiers subalternes génie travaux les moyennes ont fluctué entre 13,47 et 14,20.

Clôturant la cérémonie, le directeur général de l'EGT, le colonel Armand Pascal Mboumba, s'est félicité du travail accompli. « Vous êtes en droit de vous réjouir, toutefois n'oubliez pas une chose, l'obtention d'un diplôme n'est qu'une présomption de connaissances. Il vous faut en conséquence apprendre, toujours apprendre pour renouveler vos connaissances, aussi bien théoriques que pratiques en vue d'acquérir le savoir-faire...Je vous exhorte, donc, à poursuivre davantage dans la voie de la formation et du perfectionnement de vos connaissances et aptitudes.

Ainsi, à l'œuvre l'on reconnaitra l'artisan. C'est en cela que vos supérieurs et la nation tout entière vous témoigneront leurs reconnaissances pour le travail bien accompli », a-t-il indiqué.

L'EGT, précisons-le, est un établissement public de formation professionnelle qui a pour mission de former des personnels militaires, gendarmes, policiers et civils, dans les domaines du génie travaux. Elle intègre le réseau des écoles nationales à vocation régionale dans le cadre du partenariat liant le Congo et la France en matière de formation au profit des cadres africains.

Elle est aussi érigée en centre d'excellence de la Communauté économique des Etats de l'Afrique centrale, depuis 2013. A ce titre, elle fait partie du réseau des centres d'excellence de l'UA, formant particulièrement les stagiaires dans le domaine des opérations de soutien à la paix. Enfin, l'EGT est une école nationale, répondant au besoin de développement en dispensant des formations diverses dans le domaine spécifique du génie travaux.

A noter que la cérémonie s'est achevée par la visite des différents ateliers. A côté du ministre de la Défense nationale, l'on a noté la présence de plusieurs diplomates, notamment de la France, de la Centrafrique, du Tchad et autres pays amis.