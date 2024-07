Congo-Brazzaville: Rafraîchissement CAF B - Des entraîneurs congolais améliorent leurs connaissances

La formation qui sera dispensée pendant cinq jours par Mohamed Magassouba, instructeur de la Confédération africaine de football (CAF), vise à doter les vingt entraîneurs congolais déjà détenteurs de certificat B CAF d'outils nécessaires pour améliorer leurs performances sur le terrain.

« Rafraîchissement CAF B », la session de remise à niveau de la licence CAF B liée au cours de 2016, a été ouverte le 1er juillet par Henri Endzanga, vice-président de la Fédération congolaise de football et président de la commission technique et développement. C'est une opportunité qui est offerte aux entraîneurs car la formation ou le recyclage permanent, a-t-il dit, est une force intellectuelle et technique qu'on ajoute aux encadreurs dans tous les domaines.

Le but étant de redonner beaucoup de contenus aux entraîneurs congolais à travers des séances théoriques et pratiques devant leur permettre d'acquérir de nouvelles connaissances qui pourront leur servir dans les semaines et mois à venir. «Vous sortirez logiquement si vous êtes assidus au cours aussi bien de la théorie que de la pratique avec votre diplôme CAF B. Pour beaucoup d'entre vous, cela permettra d'accéder à un niveau de compétences et peut-être à des opportunités qui seront excellentes pour vous », a expliqué Pascal Blin, le directeur technique national à la Fécofoot.

Mohamed Magassouba a rappelé l'importance de se faire former. « La formation va vous permettre de développer les compétences parce que vous allez élargir vos champs de connaissances », a-t- il soutenu. L'expert de la CAF a, par ailleurs, insisté sur l'assiduité, la régularité et la ponctualité, tout en espérant, à travers ce programme, voir les entraîneurs congolais être dotés d'outils nécessaires pour améliorer leurs performances sur le terrain et changer le visage, le contenu et leur comportement. La qualité du spectacle sur le terrain en dépend.

Durant cinq jours, plusieurs thèmes seront développés, entre autres, les méthodologies pédagogiques, les principes du jeu défensif, les principes du jeu offensif, l'animation offensive et défensive, l'analyse d'un match de football . « Notre souhait à tous est de retrouver toujours la bonne marche des choses au plan physique, tactique, technique et psychologique des nos joueurs en clubs en général et en équipe nationale en particulier. Appliquez vous pour la circonstance », a déclaré Henri Endzanga. cette formation va s'achever le 5 juillet.