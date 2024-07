Afrique Centrale: Zone Cémac - Accélérer l'industrialisation des États membres

Des discussions sur le développement économique de la sous-région ont débuté, le 1er juillet à Malabo, en Guinée équatoriale, entre la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (Cémac) et la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique (CEA). La « retraite Cémac-CEA » devrait déboucher sur un nouveau partenariat axé sur l'industrialisation et la diversification des économies de la zone Cémac.

La rencontre se tient dans un contexte de la mise en oeuvre du Consensus de Douala adopté en septembre 2017 au Cameroun et du Plan directeur d'industrialisation et de diversification économique de l'Afrique centrale (PDIDE AC). Elle s'inscrit également dans la perspective de l'intégration de la sous-région dans la Zone de libre-échange continentale africaine ; les secteurs productifs de la Cémac étant moins développés par rapport aux autres espaces d'intégration du continent.

Placée sur le thème « Engagement commun pour accélérer l'industrialisation et la diversification des économies de la Cémac», cette retraite vise à renforcer les bases d'un cadre de partenariat et de collaboration entre les deux organisations, dans le but de consolider l'opérationnalisation du PDIDE AC. Pendant quatre jours, les deux parties vont tenter d'harmoniser leurs vues sur le processus d'industrialisation de l'Afrique centrale, avec la participation des institutions communautaires comme la Banque de développement des États de l'Afrique centrale et la Banque des États de l'Afrique centrale.

Les participants vont passer en revue les activités menées par chaque institution dans les domaines relevant de la diversification et de l'industrialisation ; identifier les activités concrètes sur lesquelles les deux institutions pourraient collaborer pour faire avancer le consensus de Douala ; définir les modalités pratiques de collaboration et d'accompagnement de la Cémac dans la mise en œuvre de ces activités. L'activité débouchera sur la validation d'un projet de mémorandum d'entente pour illustrer l'engagement des deux parties visant à mobiliser toutes parties prenantes et ressources requises pour atteindre les ambitions communes.

« Ce dispositif facilitera la mise en œuvre des activités retenues en vue de l'accélération de la diversification économique, l'industrialisation et la transformation structurelle dans l'espace Cémac, comme espace modèle, repositionné au cœur du continent, pour servir de premier pas dans la construction par étape du grand marché commun Africain en émergence », indique la Commission Cémac.