Congo-Brazzaville: Journée internationale olympique - Les sportifs exhortés à bouger davantage

Le Comité national olympique et sportif congolais (Cnosc) a célébré, le 29 juin, à l'esplanade du stade Alphonse- Massamba-Débat la Journée olympique. Une marche ayant regroupé une centaine d'athlètes a été la principale activité.

Les sportifs venus des dix fédérations sportives, notamment l'athlétisme, le basketball, le football, le handball, la gymnastique, le karaté, le kenpo, le Kyokushin, le Judo, le volleyball sans oublier le Centre Olympafrica ont parcouru une distance de 2,5 km en rapport avec le thème choisi cette année « Let's move ». Il s' est agi pour le Comité international olympique (CIO) d'encourager les gens à bouger davantage dans leur vie pour la rendre plus saine, meilleure et plus joyeuse. Les démonstrations de kenpo et des rollers (sports à roulettes) visaient à soutenir cette pensée.

Notons que la Journée internationale olympique, le 23 juin de chaque année, est pour le CIO une occasion de célébrer la création du mouvement olympique par son fondateur Pierre de Coubertin. Dans son message, Thomas Bach, président du CIO, a insisté sur l'importance des Jeux olympiques de Paris 2024. «Cette année, la Journée olympique est un événement très particulier puisqu'elle a lieu juste avant les Jeux olympiques Paris 2024.

Portés par un enthousiasme grandissant, athlètes, fans, membres de la communauté olympique tout entière, partout dans le monde, nous attendons tous avec impatience ces jeux d'une nouvelle ère, plus jeunes, plus inclusifs, plus urbains, plus responsables », a-t-il déclaré.

Les Jeux olympiques de Paris, a souligné le président du CIO, sont les tout premiers placés sous le signe de la parité hommes-femmes et les tout premiers pleinement conformes à l'agenda olympique. « A Paris, les athlètes nous inspireront par leurs exploits.

Ils inspireront le monde en vivant pleinement de notre devise olympique : plus vite, plus haut, plus fort ensemble. Les Jeux olympiques de Paris bâtissent toujours des ponts et rassemblent les populations dans la paix et la solidarité. C'est la beauté du sport : nous encourager à bouger, faire ressentir le meilleur de nous-mêmes, nous maintenir en bonne santé et nous rassembler en tant qu'amis et en tant que communautés, peu importe le lieu et le sport pratiqué », a-t-il fait savoir.