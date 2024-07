Congo-Brazzaville: Vie des partis - « Unis pour la Nation » porté sur les fonts baptismaux

Le paysage politique congolais vient de s'élargir avec la création du parti « Unis pour la nation » (UN) dont la charte politique des valeurs et principes a été déclarée le 29 juin, dans le deuxième arrondissement de Brazzaville, Bacongo, par son président national, Félix Guy Paul Manckoundia.

Parti du centre gauche, « Unis pour la nation » a pour vocation, d'après son président, de s'implanter sur toute l'étendue du territoire national. « Notre parti, Unis pour la nation, est un socle de notre engagement pour assurer le développement et la prospérité des Congolais. Né d'un cercle des patriotes, soucieux de l'avenir de la nation, ils ont muri une réflexion qui a conduit à la création, le 27 septembre 2022, à Brazzaville, du parti UN », a rappelé Félix Guy Paul Manckoundia.

Se réclamant de la social-démocratie, le parti UN s'inscrit dans l'optique de la préservation des valeurs républicaines en prônant le libéralisme économique et la séparation des pouvoirs. « Le parti UN a pensé qu'il était de bon aloi d'élaborer et de publier sa charte de valeur qui n'est autre que l'affirmation de son identité politique. Notre projet repose essentiellement sur des valeurs qui inspirent et guident notre engagement dans l'unité, la liberté, la fraternité pour chaque membre de la nation et la reconnaissance de l'autre comme différent mais participant à la cause commune. Le parti UN souhaiterait associer les compatriotes à la construction du Congo que nous avons tous en partage, car la démocratie exige par principe le respect des lois et règlements de la République qui définissent les grands choix », a expliqué l'ancien président de la fédération de Brazzaville du Parti pour la concorde et l'action politique.

%

Pour mener à bien ses missions, le parti UN fonde son action sur quelques valeurs fondamentales comme l'unité nationale ; l'égalité progressiste ; la tolérance ; la protection de l'environnement ; les libertés fondamentales ; la liberté d'opinion et de pensée ; la sacralisation de la vie. « L'esprit fraternel qui caractérise notre parti vise à favoriser l'émergence d'une société apaisée, où il fera bon vivre et que chacun de nous donnera le meilleur de lui-même.

Le parti UN préserve la laïcité de l'Etat, cela pour le respect et l'éthique des valeurs religieuses. Nous devons consolider la confiance et l'interdépendance entre les vieux et les jeunes congolais, afin d'éviter les conflits de générations, qui pourraient constituer un frein au développement », a poursuivi Félix Guy Paul Manckoundia.

Selon lui, la solution aux difficultés que traverse le Congo ne saurait venir de la providence, mais plutôt des efforts des uns et des autres, dans différents secteurs de la vie sociale. D'où la nécessité de convertir toutes ces difficultés qui minent en défis majeurs dont l'abnégation et la détermination au travail constituent la panacée. « Le parti Unis pour la nation aspire à un véritable changement dans la gestion de la chose publique au profit de tous, un changement où la parole est liée à l'acte, d'où la nécessité pour nous d'apporter du sang nouveau dans la sphère politique.

Notre désir le plus ardent en tant que patriote est que notre cher et beau pays le Congo puisse retrouver sa place dans le concert des nations », a conclu le président national du parti UN.