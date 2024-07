Afrique de l'Est: L'Éthiopie et la présidence de la COP29 conviennent de collaborer aux négociations sur le climat.

Addis Abeba — L'Éthiopie et la présidence de la COP29 ont convenu de collaborer sur les questions en suspens dans les négociations sur le climat, selon le ministère éthiopien de la Planification et du Développement.

La remarque a été faite lors d'une réunion bilatérale tenue aujourd'hui entre la ministre de la Planification et du développement, Fitsum Assefa, et le ministre de l'Écologie et des Ressources naturelles de la République d'Azerbaïdjan et président de la COP29, Mukhtar Babayev.

Au cours de la réunion bilatérale, Fitsum a exprimé sa gratitude pour l'invitation à la COP29 qui se tiendra à Bakou, en Azerbaïdjan, en novembre 2024, et a remercié le gouvernement azerbaïdjanais pour l'hospitalité chaleureuse offerte à la délégation éthiopienne lors de la visite en mai 2024.

Elle a également souligné le rôle exemplaire de l'Éthiopie dans le lancement et la mise en œuvre de politiques ambitieuses en matière de changement climatique, telles que l'économie verte résiliente au climat, l'initiative pour l'empreinte verte, la stratégie de développement à long terme à faibles émissions et résilient au climat et divers projets de protection de l'environnement.

Fitsum a en outre exprimé les attentes de l'Éthiopie concernant les négociations de la COP29, y compris la conclusion de questions en suspens telles que le nouvel objectif collectif quantifié sur le financement climatique (NCQG), l'opérationnalisation de l'article 6, un mécanisme dédié au financement des pertes et dommages et l'objectif mondial sur l'adaptation.

La ministre a également souligné le fardeau croissant auquel sont confrontés les pays en développement, en particulier les pays les moins avancés et l'Afrique, en raison des effets néfastes du changement climatique, notamment le stress de la dette, qui nécessite une réforme en profondeur des banques multilatérales de développement et des institutions financières internationales.

Mukhtar Babayev a exprimé la volonté de la présidence de la COP29 de collaborer avec l'Éthiopie pour faire avancer les questions de négociation en suspens vers une conclusion positive.

Il a souligné la nécessité d'une approche pragmatique et d'un compromis pendant les négociations afin de réduire la polarisation.

Le ministre azerbaïdjanais et président de la COP29, Mukhtar Babayev, a officiellement demandé le soutien de l'Éthiopie pour faire pression sur les groupes de négociation à travers diverses plateformes, l'Éthiopie étant l'un des principaux champions à cet égard.

Elle a reconnu qu'en tant que président actuel de la Conférence ministérielle africaine sur l'environnement (CMAE), l'Éthiopie jouerait un rôle en poussant le Groupe africain des négociateurs, ainsi que d'autres groupes de négociateurs, à adopter une approche pragmatique pour la réussite de la COP29.

Enfin, les deux ministres ont discuté du renforcement des relations entre l'Éthiopie et l'Azerbaïdjan, notamment dans les domaines du commerce, des investissements et du tourisme.

La ministre Fitsum et le président Mukhtar Babayev ont reconnu le potentiel inexploité d'expansion des liens économiques et culturels entre les deux pays.

Ils ont convenu d'explorer de nouvelles opportunités de partenariats commerciaux et d'investissement ainsi que de créer un environnement propice à l'investissement privé entre les deux pays.

En renforçant les liens commerciaux, d'investissement et de tourisme, les ministres ont exprimé leur conviction que l'Éthiopie et l'Azerbaïdjan pourraient approfondir davantage leurs relations bilatérales et ouvrir de nouvelles voies pour une coopération mutuellement bénéfique.

Les deux parties se sont engagées à charger leurs agences gouvernementales compétentes de donner suite aux domaines de collaboration convenus, selon le ministère de la Planification et du Développement.