Ile Maurice: Trois médailles pour bien lancer la série

Nos deux badistes qualifiés pour les Jeux olympiques, Kate Foo Kune et Julien Paul, ont bien lancé leur série de trois tournois comptant comme leur dernière phase de préparation avec de mettre le cap sur Paris. Hier, ils ont achevé leur campagne en ramenant trois médailles, soit une breloque dorée et deux d'argent, lors de la 9e édition du tournoi international de badminton de l'île de la Réunion.

Plusieurs nations de la zone océan Indien étaient présentes pour se défier lors de cette grande compétition ayant rassemblé une centaine de joueurs. Pour les finalistes, la compétition a pris des allures de marathon puisque plus de 200 matches étaient au programme sur quatre jours de compétition au gymnase de Champ-Fleuri à Saint-Denis.

Battu en finale du double hommes aux côtés de son frère, Christopher, et en finale du double mixte associé à Kate Foo Kune, Julien Paul se présentait à cette compétition avec l'idée de briller en simple hommes et ce fut chose faite puisqu'il rafla la médaille d'or dans ce tableau. «Un bilan positif car je visais le simple, ce qui est ma spécialité. Le double hommes, c'était pour accompagner mon frère et le double mixte, on savait que ça allait être dur car en face, la paire fait partie des meilleures paires françaises», explique le badiste mauricien.

Avec un nombre impressionnant de matches à disputer durant ces quatre jours, ce tournoi «offrait plus de matches de préparation». «Je sors d'un stage en Malaisie où j'ai fait 3-4 semaines. On a trois tournois à jouer qui sont assez près géographiquement et on a quand même de gros matches à disputer, ce qui est top. Après, on aura une petite semaine de récupération avant d'enchaîner avec Paris», explique celui qui prendra part à ses deuxièmes Olympiades après les Jeux de Tokyo 2021.

Ayant renoncé au stage en Malaisie en raison d'une inflammation aux genoux, Kate Foo Kune faisait son retour à la compétition après un mois de réhabilitation. Battue en demifinale du simple dames et finaliste du double mixte, la Mauricienne a pu retrouver de bonnes sensations à moins d'un mois du coup d'envoi des JO de Paris. «Cela fait deux mois que je traîne une blessure aux genoux donc je n'ai pas pu bouger comme je voulais. Les deux derniers jours me servaient de test pour voir si mes genoux tiennent. Cela a bien tenu et je suis hyper contente d'avoir fait ce qu'il faut malgré les circonstances», soutient-elle.

Les deux badistes enchaînent cette semaine avec le Saint-Denis Réunion Open qui se disputera du 3 au 7 juillet au gymnase de Champ-Fleuri avant de rentrer à Maurice pour les Internationaux de Maurice, prévus du 11 au 14 juillet au complexe sportif de de Côte-d'Or.