Ile Maurice: La MCB procède à de nouvelles nominations

La Mauritius Commercial Bank (MCB) a annoncé plusieurs nominations stratégiques au sein de son équipe de direction, effectives à partir du lundi 1er juillet 2024. Ces nouvelles désignations visent à renforcer l'excellence opérationnelle de la banque et à réaliser ses objectifs stratégiques, explique-t-elle dans son communiqué. « Ces nominations reflètent notre engagement à promouvoir les talents internes et à valoriser la diversité de nos compétences. Confiant dans le potentiel de nos leaders, je suis convaincu qu'ils guideront la MCB vers des horizons toujours plus prometteurs », précise Jean-Michel Ng Tseung, CEO du Groupe MCB.

Les nouveaux responsables sont :

Bernard Jackson est nommé Head of Retail. Il a une solide expérience acquise aux Seychelles. La banque estime qu'il jouera un rôle prépondérant dans le développement de son secteur « Retail ». Abraham Rawat devient Head of Banking Operations. Il dirigera d'importantes initiatives de transformation visant à optimiser la performance opérationnelle de la banque. Abraham a une longue expérience à la MCB.

Anju Unrowsing-Ramtohul est désignée Head of Domestic Banking. En tant que responsable des entités Retail et Business Banking à Maurice, elle devra mettre à profit son expertise bancaire et sa connaissance approfondie du marché local. Elle rejoindra également le comité de direction de la banque, renforçant ainsi le leadership de la banque dans ces secteurs clés, selon le communiqué. Désiré Léo est nommé Managing Director de MCB Seychelles. Son sens des affaires et son parcours professionnel au sein de la MCB, estime la banque, seront des atouts essentiels pour mener les opérations aux Seychelles vers de nouveaux sommets.

%

Dominic Provençal devient Head of Overseas and Para Banking Subsidiaries. La MCB croit que ses compétences entrepreneuriales et son expérience approfondie dans le domaine bancaire seront des avantages certains dans ce rôle crucial pour poursuivre la croissance de la présence régionale de la banque. Pamela Chan est nommée Head of Business Banking. Elle a eu un parcours au sein du département « Retail » et ensuite au Payments Operations. Elle apportera son expertise bancaire et son sens des affaires à nos PME. La date de son entrée en poste sera communiquée ultérieurement, annonce la MCB dans son communiqué.