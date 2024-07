Congo-Kinshasa: Kasaï-Central - Début des consultations en vue de la formation du gouvernement provincial

En prévision de la formation de son gouvernement, le nouveau gouverneur de la province du Kasaï-Central, Joseph-Moïse Kambulu, a entamé des consultations avec la classe politique, les couches sociales et différents services publics.

Après avoir été consultée, la société civile a recommandé au nouveau patron de la province de sélectionner une équipe gouvernementale restreinte, représentative et compétence capable de l'aider à développer la région.

« Nous avons besoin de limiter le train des institutions, les dépenses, et de capitaliser le travail. Que cette équipe soit restreinte, tout en prenant compte les sensibilités. Que les hommes et les femmes qui seront choisis soient à la hauteur de la tâche, sans se perdre dans des cabinets pléthoriques dont certains ne seront que des figurants. Nous avons conseillé une équipe efficace, efficiente et représentative », explique Albert Kyungu, du Conseil régional des ONG de développement (CRONG).

Il estime que la gestion de la province doit être axée sur les résultats et la réduction des dépenses publiques. « Savoir se fixer les objectifs et les réaliser. Nous avons demandé à l'autorité provinciale de s'approprier et capitaliser les différents programmes et projets lancés par le niveau central dans la province. Ils sont nombreux, mais en train de végéter à la suite du manque de suivi », poursuit Albert Kyungu.