Afrique: Mines, pétrole et énergie- Plus de 300 exposants se donnent rendez -vous au SIREXE à Abidjan

Du 27 novembre au 02 décembre 2024, les ressources minières et extractives seront à l'honneur au Parc des expositions d'Abidjan, à l'occasion de la première édition du Salon international des ressources minières et extractives (SIREXE). La cérémonie de lancement a eu lieu ce lundi 1er Juillet 2024 au Sofitel Ivoire d’Abidjan.

En présence du Premier ministre, ministre des sports et du cadre de vie, Robert Beugré Mambé, de plusieurs membres du gouvernement ivoirien du Grand Médiateur, Adama Toungara, ancien ministre des Mines et de l’énergie et des acteurs des secteurs des mines, du pétrole et de l’énergie.

Après l’introduction et bref exposé de M. Cissé Sabati, le Commissaire général du SIREXE, pour camper l’évènement, M. Coulibaly Mamadou Sangafowa, ministre des Mines, du pétrole et de l’énergie, par ailleurs, président du Comité d’organisation dudit salon a pris la parole pour situer les enjeux de ce grand rendez-vous international qui va enregistrer la participation de 300 exposants et plus 500 participants sur 5 jours au Parc d’exposition d’Abidjan- Port Bouet.

« Il me plaît de rappeler que Sem Alassane OUATTARA, Président de la République, dès son accession à la magistrature suprême de notre pays, s’est engagé, à faire de la Côte d’Ivoire un Etat à revenu intermédiaire de la tranche supérieure à l’horizon 2030. La réalisation de cette ambition implique, la transformation structurelle de notre économie, par une diversification des secteurs contributeurs significatifs à la création de la richesse nationale, en combinaison avec l’agriculture qui a toujours représenté le socle des progrès remarquables enregistrés. A cet effet, notre département ministériel est engagé à faire des ressources minérales et énergétiques, le levier d’une nouvelle phase de croissance soutenue et durable de notre économie. », a dit le ministre Coulibaly Sangafowa Mamadou.

« Pour relever ce challenge, nous nous attelons à mettre en œuvre des actions coordonnées et volontaristes. Ainsi, l’élaboration d’une politique nationale intégrée des ressources minérales et énergétiques est en cours de finalisation. Cette politique reposera sur des stratégies et des plans d’actions conséquents et cohérents. Des réformes du cadre législatif et règlementaire seront nécessaires pour stimuler davantage les investissements privés nationaux et internationaux dans le secteur, et assurer également une meilleure répartition des richesses générées », a -t-il ajouté.

D’où tout le sens du SIREXE. Une excellente opportunité qui offrira un cadre de réflexion et de partage d’expériences et d’expertises entre les professionnels des industries extractives et énergétiques, les pouvoirs publics et le grand public en vue de faire face aux enjeux du développement durable. Il sera un marché d’opportunités et de conclusion d’affaires. Également, le SIREXE servira également de vitrine pour faire connaître et vulgariser le secteur des industries extractives et énergétiques auprès du grand public et sera de ce fait un puissant levier de promotion du Contenu local. Ce salon innove en ce qu’il regroupe les mines, les hydrocarbures et l’énergie. Ainsi, il permet de mettre en lumière les liens synergiques existant entre ces domaines d’activité et de rechercher leur optimisation.

Par ailleurs, Coulibaly Sangafowa n’a pas tari d’éloges envers, le Grand Médiateur, Adama Toungara, pour avoir été non seulement ministre des Mines et de l’énergie mais aussi celui qui a jeté les bases de l’industrie minière, pétrolière et énergétique de la Côte d’Ivoire. Grand pionnier dans le domaine, il a aidé à identifier dans notre pays, la géographie du patrimoine minier. Il a mis en place des mécanismes de recherche, de gestion, de prospection et d’exploitation

Pour la première édition du SIREXE qui se déroulera du mercredi 27 novembre au lundi 02 décembre 2024 au Parc des expositions d’Abidjan, le thème retenu est : « Développement durable des industries extractives et énergétiques : Quelles politiques et stratégies ? ».

Pour sa part le Premier ministre Robert Beugré Mambé, a au nom du Chef de l’Etat ivoirien Alassane Ouattara, salué cette initiative qui ambitionne de se positionner comme le principal salon de la zone de l’Union économique et monétaire ouest africaine dans les domaines des ressources minérales et énergétiques. A ce titre, il bénéficie pour l’édition 2024, du soutien de l’Uémoa et du Centre pour les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique de la Cédéao (Cereec) qui organise dans le cadre du SIREXE, sur le même site, la 9e édition du Forum sur l’Energie Durable de la Cédéao, en synergie avec le secteur de l’Energie, sur des thématiques en parfaite cohérence avec l’objectif général du SIREXE 2024. Il n’a pas oublié le Royaume de Norvège,3e exportateur mondial de pétrole et 4e exportateur de gaz naturel, sera le pays à l’honneur de l’édition inaugurale du Salon.

Beugré Mambé : « La Côte d’Ivoire n’ a pas encore fini avec les grandes découvertes »

Poursuivant Beugré Mambé a rappelé : « Au cours des dernières années, la Côte d’Ivoire a renforcé sa position dans les industries extractives et énergétiques par la mise en œuvre de vastes programmes sectoriels de relances et de réformes structurantes. Ce salon sera un joyau mettant en évidence la chaîne des valeurs qui fonde l’un des secteurs les plus importants. Ces efforts ont permis de faire des découvertes importantes : conséquences d’une politique d’amélioration de l’environnement macroéconomique, de consolidation du climat de paix et de renforcement de la confiance vis-à-vis du secteur privé. Oui en matière de confiance, il en fallait ! Il en faut pour inspirer l’investissement du secteur privé, il en faut pour mettre en ordre le travail de l’administration et des entreprises publiques. Oui, le capital confiance de ce grand homme, combiné avec la force qu’il sait nous transmettre pour nous engager au travail et pour avoir un attachement au travail sont les causes profondes de ces grandes découvertes qui sont amorcées, et je puis dire que ce n’est pas fini( …) ! »

En outre, il a encouragé les jeunes étudiants ivoiriens ainsi que les entrepreneurs ivoiriens et féliciter les grands investisseurs internationaux engagés aux côtés de la Côte d’Ivoire pour améliorer le secteur. Terminant, il a dit spécifiquement aux étudiants : « S’agissant des étudiants ivoiriens, je voudrais leur dire que le secteur des mines, du pétrole et de l’énergie présente de grandes potentialités, c’est pourquoi nous les encourageons à prendre très au sérieux toutes les matières( …) »