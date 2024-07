Angola: Le ministre des Télécommunications visite les usines Huawei pour renforcer les partenariats

Luanda — Le ministre des Télécommunications, Technologies de l'Information et Communication Sociale (MINTTICS), Mário Oliveira, a visité les usines d'équipements Huawei en Chine, en vue de renforcer les partenariats, promouvoir une connectivité inclusive dans les communications et améliorer les services des opérateurs nationaux.

Cette visite s'inscrit dans le cadre du programme de participation de l'Angola au Mobile World Congress - MWC24, qui s'est déroulé du 26 au 28 juin dernier, à Shanghai, selon un communiqué auquel l'Angop a eu accès lundi.

Selon le document, le ministre a visité les usines d'équipements de Huawei, les centres d'innovation et d'exposition de technologie de cette multinationale, où se trouvent tous les équipements et services pour soutenir les TIC dans les secteurs de l'éducation, de la santé, de la finance, des mines, de l'intérieur, de l'agriculture, de l'énergie, de l'eau, de pêche, des transports, de l'administration publique, des ressources marines, entre autres. Le but de la visite était, fondamentalement, de connaître la ligne de production d'équipements et d'appareils Huawei, en tenant compte des projets en cours en Angola pour l'accélération numérique, notamment le Projet de réseau national à haut débit.

Ce processus, précise la note, permettra d'améliorer l'accès à Internet, le service vocal, l'échange de messages, l'envoi et la réception de vidéos, des programmes audiovisuels, le projet National Cloud qui vise à interconnecter tous les départements et services ministériels de l'Administration publique et des entreprises privées, ainsi que d'autres parties intéressées.

A cette occasion, le ministre Mário Oliveira a assisté à la signature du Mémorandum entre Angola Telecom et Huawei, qui permettra de préparer les conditions pour augmenter la couverture mobile dans le pays, à travers des investissements dans les infrastructures de télécommunications. Le protocole susmentionné permettra aux opérateurs d'étendre la couverture des services voix et Internet aux utilisateurs, notamment dans les zones difficiles d'accès et d'atteindre les objectifs de couverture mobile établis dans le Plan de Développement National (PDN - 2023/2027).