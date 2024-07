Angola: Je me sens comme un poisson dans l'eau - Rui Falcão

Luanda — Diplômé en éducation physique, fondateur de la Fédération de karaté et chef du Département de Coordination de l'ancienne Direction de la Culture physique et des loisirs, Rui Falcão se définit comme "un poisson dans l'eau", aujourd'hui ministre de la Jeunesse et des Sports.

Le maître de Shotokan, le style de karaté le plus populaire, a déclaré que c'est dans le domaine de la culture physique, et sous sa direction, que de grandes actions ont été menées pour la généralisation de ce sport en Angola. Rui Falcão Pinto de Andrade a rappelé avec nostalgie l'organisation des festivals de gymnastique, les plus grands à ce jour, dont le dernier a eu lieu en 1990, avec la participation de 28.250 étudiants, parmi lesquels 5.600 personnels humains.

Dans une interview accordée dimanche à Radio 5, à Luanda, cinq mois après sa nomination au poste de ministre de la Jeunesse et des Sports en remplacement de Palmira Barbosa (ancienne handballeuse internationale), Rui Falcão a souligné l'adéquation de la législation antidopage comme étant l'un des premiers défis majeurs auxquels il avait été confronté.

Le document, déjà approuvé par l'Assemblée nationale, harmonise la législation ordinaire en vigueur avec la Convention internationale contre le dopage dans le sport et le Code mondial antidopage. Rui Falcão a une fois de plus précisé que l'Angola n'a jamais été sanctionné par l'Agence mondiale antidopage (AMA) et qu'il a dû « protéger » l'équipe impliquée dans le processus pour éviter toute ingérence extérieure.

Il a cité, par exemple, le fait que l'Angola a organisé, pendant cette période, les Championnats d'Afrique de Judo et de Natation sans aucune restriction et que son ministère attend maintenant la réponse de l'AMA après que le pays a respecté les directives et remis les documents justificatifs à cette l'organisation. Un autre défi de ces premiers mois de leadership au Ministère de la Jeunesse et des Sports (MINJUD, sigle en portugais) est la nécessité de redéfinir la stratégie de développement du sport, car l'actuel document ne répond pas aux attentes.

Il a indiqué qu'il était nécessaire de réaliser, en un temps record, la troisième Rencontre Nationale du Sport, pour accueillir les contributions des acteurs impliqués dans ce volet social.

Planadesport :

Baptisé « Planadesporto », il s'agit d'un document d'orientation pour le développement, largement enrichi, qui devrait être approuvé prochainement. Selon le responsable, le dossier a des points d'ancrage tels que la réorganisation de la pyramide sportive, en tenant compte de facteurs tels que le sport communautaire, récréatif et scolaire, ce dernier étant enraciné dans l'éducation physique dans les établissements scolaires. Il s'agit également d'organiser des compétitions interclasses puis de progresser vers des Championnats nationaux, sans oublier les infrastructures quasi inexistantes dans les écoles.

Le ministre a également souligné la nécessité de construire des propriétés sportives dans les communautés et dans les écoles, en plus de valoriser les professeurs d'éducation physique, à une époque où le nombre de professionnels actifs diplômés de l'enseignement secondaire ou supérieur est faible par rapport à la demande. Il a indiqué que son département, en tant qu'organe directeur, a créé un comité qui travaille avec le ministère de l'Éducation pour revitaliser le sport scolaire.

Enfin, Rui Falcão a fait de la futurologie, affirmant qu'il aimerait laisser le poste ministériel meilleur qu'il ne l'a trouvé, avec un sport bien structuré et répandu, et un secteur de la jeunesse avec un personnel bien formé, capable d'assumer les destinées du pays, basé sur l'amour patriotique.