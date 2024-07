Congo-Kinshasa: Sud-Kivu - La MONUSCO se désengage, mais les agences, fonds et programmes de l'ONU restent

communiqué de presse

Ce 30 juin 2024 a marqué la fin de mission de la MONUSCO au Sud-Kivu. La cérémonie officielle de fermeture du bureau de la Mission dans cette province a eu lieu ce mardi 25 juin 2024 à l'aéroport de Kavumu, en présence de la Première ministre de la République démocratique du Congo (RDC) et Cheffe du gouvernement, Judith Suminwa, et de la Représentante spéciale du Secrétaire général de l'ONU en RDC et Cheffe de la MONUSCO, Bintou Keita. Le Ministre congolais de l'intérieur, sécurité et affaires coutumières, Jacquemain Shabani, et le Gouverneur de la province du Sud-Kivu, le professeur Jean-Jacques Purusi, ont aussi pris part à l'évènement.

La fermeture du bureau de la MONUSCO au Sud-Kivu constitue « une étape clé du désengagement de la Mission de la République démocratique du Congo », Mission dont le mandat se limite désormais aux provinces du Nord-Kivu et de l'Ituri.

Un retrait réalisé « dans le délai imparti », s'est félicité le Vice-premier ministre de l'intérieur, Jacquemain Shabani, qui représentait la Ministre des affaires étrangères, empêchée.

« Si le désengagement concourt au transfert des bases militaires et installations de la MONUSCO aux Forces de défense nationale, la transition, quant à elle, constituera cette période pendant laquelle le Gouvernement assumera les activités autrefois exercées par la Mission onusienne, avec l'appui des agences, fonds et programmes du système des Nations unies », a-t-il affirmé, avant de rassurer que les activités en question sont «relevées et budgétisées dans la feuille de route provinciale, dont la mise en oeuvre débute 1er juillet 2024 pour une année».

Jacquemain Shabani a aussi garanti au gouvernement provincial, le soutien de l'État pour la réussite de ce processus de transfert de responsabilité, y compris la réalisation des actions contenues dans la feuille de route susmentionnée.

Cet appui continu de l'ONU, Bintou Keita l'a rappelé au cours de la cérémonie. « Le départ de la MONUSCO du Sud-Kivu ne signifie pas un départ des Nations unies car, a-telle précisé, les agences, fonds et programmes vont poursuivre leur travail au profit de la population congolaise selon leurs mandats respectifs ».

Du côté de la Société civile, on invite le gouvernement à prendre le relais. « Nous sommes toujours derrière les voeux du Gouvernement, mais tout ce que nous demandons au Gouvernement c'est de s'assumer, d'être responsable », a affirmé le représentant de la communauté islamique au Sud-Kivu, Imam Saleh Radjabu.

Pour sa part, Joella Sambo Neema, présidente du Conseil provincial de la jeunesse (CPJ), appelle la société civile à faire le suivi de « tout ce que la MONUSCO a légué comme biens au niveau du gouvernement » afin d'aider la province à se développer.

Les efforts et le sacrifice du personnel unanimement salués

La Cheffe de la MONUSCO, Bintou Keita a, par ailleurs, tenu à remercier le personnel civil et les hommes et femmes en uniforme de la Mission pour leur contribution à la paix et à la sécurité dans la province. Et le Ministre Jacquemain Shabani de faire observer une minute de silence en mémoire de tous les casques bleus tombés sur le champ d'honneur au Sud-Kivu en particulier, et en République démocratique du Congo en général.

A l'issue de la cérémonie, un lot de véhicules a été remis aux autorités congolaises par la MONUSCO. Un geste qui vient rallonger la liste de matériels et d'équipements évalués à plus de 10 millions de dollars américains légués aux autorités de la RDC et à plusieurs partenaires congolais.

A partir du 1er juillet 2024, une équipe résiduelle de 34 civils restera au Sud-Kivu pour aider les agences, fonds et programmes des Nations unies à maintenir les réseaux d'alerte communautaire, la protection de l'enfant et le dialogue avec les communautés.

Il faut rappeler que ce désengagement est l'aboutissement d'un long processus amorcé depuis la demande, à la 78ème Assemblée générale des Nations unies, le 20 septembre 2023 à New York, du retrait accéléré voulu par le Chef de l'Etat congolais.

Une note sur le désengagement de la MONUSCO a ensuite été élaborée et conjointement signée, le 21 novembre 2023, par la Mission et le Gouvernement congolais. Elle a ensuite été entérinée par le Conseil de sécurité, le 19 décembre 2023, dans sa Résolution 2717 (2023) qui a défini le plan de retrait et le chronogramme sur le désengagement de la MONUSCO.