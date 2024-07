Congo-Brazzaville: Une enquête dévoile les difficultés des jeunes à accéder au marché du travail

La direction générale de la formation qualifiante et de l'emploi (DGFQE) a présenté, le 1er juillet, au cours d'un atelier, les rapports départementaux de l'enquête sur la transition vers la vie active (ETVA Congo2022). Il ressort de cette enquête une disproportion dans l'employabilité des jeunes ainsi qu'un manque de formation adéquate selon les départements.

L'objectif de l'enquête était de recueillir et d'analyser les informations sur les différents défis qui influent sur les jeunes hommes et femmes de 15 à 35 ans, alors qu'ils effectuent leur transition vers la vie active. Douze rapports départementaux ont été produits par la DGFQE sur les problèmes que rencontrent les jeunes congolais.

Selon le DGFQE, Auxence Léonard Okombi, neuf départements sur douze ont un fort taux de jeunes hors du système éducatif, qui dépasse les 50% de l'effectif total. Il s'agit des départements du Kouilou, du Niari, du Pool, de la Cuvette, de la Cuvette Ouest, de la Sangha, de la Likouala, de Brazzaville et de Pointe-Noire. « Cinq départements ont un faible taux d'emploi des jeunes, inférieur à 20%, notamment la Lékoumou, les Plateaux, la Cuvette, Brazzaville et Pointe-Noire. Trois départements ont un fort taux de chômage, supérieur à 50%, à savoir la Cuvette, Brazzaville et Lékoumou », a expliqué Auxence Léonard Okombi.

Il a, par ailleurs, ajouté que les chiffres sont préoccupants et ils devraient inspirer chacun des acteurs du système emploi-formation et susciter d'autres enquêtes spécifiques et approfondies afin d'élaborer des stratégies et réaliser des actions pour chaque département en fonction de sa spécificité.

Pour pallier cette difficulté, le ministère chargé de l'Emploi va lancer, dans les prochains jours, le projet Mossala dont le but consiste à accompagner les jeunes (diplômés ou non) dans le processus de création et d'obtention d'emplois décents.

Le ministre chargé de la Formation qualifiante et de l'Emploi, Hugues Ngouelondélé, a fait part des résultats de cette enquête, soulignant l'importance de la formation qualifiante et de l'apprentissage en milieu juvénile. « Il est impératif de renforcer nos programmes de formation et créer davantage des partenariats avec le secteur privé pour offrir des opportunités d'emplois aux jeunes », a-t-il signifié. L'ETVA Congo 2022 a été réalisée avec l'appui technique de l'Institut national de la statistique, sur financement de l'Agence française de développement.