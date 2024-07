Angola: TAAG lance deux vols hebdomadaires de Luanda à Brazzaville

Luanda — La compagnie aérienne angolaise TAAG a annoncé lundi le lancement d'une nouvelle liaison vers Brazzaville, depuis Luanda, avec deux vols hebdomadaires, le vendredi et le dimanche, à partir du 2 août, en remplacement de la route Luanda-Pointe Noire.

Selon TAAG, le dernier vol sur la liaison Luanda- Pointe Noire est prévu pour le 26 juillet de cette année. Dans une note, la compagnie aérienne angolaise va desservir Brazzaville par le biais d'un avion modèle Dash-8 400, avec une capacité de 74 passagers, dont 10 en classe affaires et 64 en économie.

"Dans le cadre de la planification et de la gestion du réseau TAAG, la connexion Angola-République du Congo, via Brazzaville, offrira à l'entreprise une plus grande connectivité et un plus grand trafic avec la région de l'Afrique australe", lit-on dans la note.

Le document précise que les billets sont désormais disponibles dans les points de vente habituels de TAAG (site internet, centre d'appel, agence de voyages), et que les clients peuvent bénéficier de tarifs plus avantageux en achetant leur billet à l'avance.

Selon TAAG, Brazzaville est la plus grande ville de la République du Congo, avec une forte concentration d'activités économiques, industrielles et de services, ce qui rend la destination attractive pour le segment des entreprises et des particuliers.