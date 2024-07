Afrique de l'Ouest: Crise Bénin-Niger - Le président Talon reçoit les émissaires Yayi et Soglo après leur visite à Niamey

Après avoir vu le général nigérien Adourahamane Tiani le 25 juin à Niamey, les anciens président béninois Nicéphore Soglo et Boni Yayi ont rencontré lundi 1er juillet l'actuel président béninois Patrice Talon dans son palais à Cotonou. Alors qu'ils font partie d'une démarche d'apaisement et de normalisation entre le Niger et le Bénin, ils ont fait part d'« échanges chaleureux » et de « conditions créées en vue d'un rapprochement rapide », selon l'entourage des visiteurs de Patrice Talon et premières suggestions, d'après des informations RFI.

Il n'y a pas eu de déclaration à la presse à la fin de l'entretien avec le président Patrice Talon. Dans la soirée, un communiqué des services de communication des deux personnalités reçues en audience par Patrice Talon a résumé brièvement les échanges, les qualifiant de « chaleureux ».

Nicéphore Soglo et Boni Yayi, accompagnés chacun d'un collaborateur, ont rendu compte au président Patrice Talon de leur séjour à Niamey du 24 au 27 juin et de leur rencontre avec le général Abdhouramane Tiani, chef de la transition au Niger.

Au cours des échanges, l'idée de la mise en place d'une commission tripartite composée des représentants nigériens, béninois et des deux anciens chefs d'État a été émise, ainsi que la proposition de dépêcher, à Cotonou, une délégation nigérienne de haut niveau auprès du président Patrice Talon. On ignore toutefois si ces propositions évoquées sont des recommandations définitives et acceptées.

Le communiqué de l'entourage des deux anciens chefs d'État béninois signale sobrement « une volonté des deux parties à voir les choses avancer ».