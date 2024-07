Kenya: Les évêques s'adressent aux jeunes qui mènent les manifestations - 'Vos espoirs sont nos espoirs'

Nairobi — "Il s'agit d'une reconnaissance explicite de la part des pasteurs de l'Eglise catholique de la bonté des aspirations de la nouvelle génération de jeunes qui veulent un changement dans la société". C'est ainsi qu'une source de l'Église catholique du Kenya commente le message des évêques kenyans publié le 29 juin et lu dans toutes les paroisses au cours de la messe du dimanche 30 juin.

Dans leur message, les évêques s'adressent directement aux jeunes de la " Génération Z ", qui sont les principaux instigateurs des manifestations menées ces derniers jours contre le projet de loi de finances ensuite retiré par le Président William Ruto.

"Le message de la Génération Z suscite beaucoup d'inquiétude et même des larmes, car nous voyons tant de jeunes souffrir. Vous vous sentez amers et oubliés et vos aspirations sont anéanties. Certains ont même l'impression que l'Église les a parfois laissés tomber", ont déclaré les évêques.

Faisant référence aux affrontements entre manifestants et forces de l'ordre, qui ont fait au moins 30 morts, le message précise : "Cette semaine, de nombreux jeunes ont perdu la vie dans les manifestations et plusieurs autres ont été blessés. Nous le regrettons profondément et souhaitons vous consoler en priant pour ces frères et soeurs". La Conférence épiscopale condamne donc "l'action brutale et inhumaine de la police, qui est injustifiable".

"Les préoccupations soulevées par la génération Z sont sincères à nos yeux. Nous partageons votre peine face au chômage, à l'absence de prestations éducatives pour de nombreuses familles, aux promesses non tenues et à l'avenir apparemment noir."

"C'est une parole de grand courage et de réconfort pour tout le monde. Je crois qu'il s'agit d'une parole évangélique de la part de pasteurs qui veulent marcher et accompagner les jeunes dans leurs aspirations", affirme la source de Fides.

"C'est un document qui reconnaît dans ce mouvement du peuple un bien pour tous, au-delà de toute appartenance ethnique, partisane ou même religieuse", souligne-t-il. Dans leur message, les évêques notent en effet que "nous avons admiré l'unité au-delà de la tribu ou de la classe sociale, qui est un signe d'attention et d'amour véritables".

"En tant qu'Église, nous sommes là pour vous écouter et vous accompagner. Nos portes sont ouvertes pour vous guider et vous accompagner. Nous désirons que chacun d'entre vous grandisse pour devenir le meilleur de ce que notre Dieu veut pour chacun d'entre vous. Vos espoirs sont nos espoirs", ont conclu les évêques.

En conclusion, selon la source de Fides, "un manifeste aussi courageux et positif ne s'était jamais produit, de même qu'une unité du peuple ne s'était jamais produite comme dans les manifestations de ces derniers jours, bien que malheureusement assombries par des franges violentes et une violence policière exagérée".

Immédiatement après avoir retiré le projet de loi de finances contesté, le président William Ruto a rencontré le 28 juin une délégation de la Conférence épiscopale, au cours de laquelle il a salué l'engagement de l'Église catholique "à participer à l'effort multisectoriel de recherche de solutions aux problèmes qui affligent le pays".