Sénégal: L'autonomisation des jeunes filles à travers le sport et le jeu au menu d'un forum à Ziguinchor

Un forum axé sur le thème "Briser les barrières à la participation significative et l'inclusion des jeunes filles pour une autonomisation à travers le sport et le jeu" s'est ouvert, lundi, à Ziguinchor (sud), à l'initiative de l'ONG "Right To Play Sénégal", a constaté l'APS.

Ce forum des "jeunes leaders" est organisé en collaboration avec le centre adolescents de Ziguinchor.

Il s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre du projet Renforcement des capacités des filles par le sport et le jeu (RECAF-Jeu). Ce programme quinquennal (2021-2026) est financé par Affaires mondiales Canada, à hauteur de 3 milliards 900 millions de francs CFA, afin de soutenir l'autonomisation des adolescentes et des jeunes femmes.

"Il s'agira de voir comment créer un cadre de concertation, d'échanges d'expérience entre les garçons et les filles pour promouvoir leur autonomisation", a expliqué l'inspecteur régional de la jeunesse de Ziguinchor, Babacar Sall, venu présider la cérémonie d'ouverture du forum.

"Ce forum de plaidoyer permettra aux jeunes filles et garçons d'échanger entre eux pour voir comment les accompagner dans le cadre de la planification, de la formulation et de la mise en oeuvre des activités au niveau local et régional", a ajouté l'inspecteur régional des sports de Ziguinchor.

Sadibou Sambou, coordonnateur du projet Recaf-Jeu au niveau de l'ONG Right to play, a expliqué que ce forum va aider les jeunes à pouvoir faire un plaidoyer.

"Aujourd'hui, il y a des barrières par rapport à l'autonomisation des femmes. Les jeunes filles sont laissées en rade dans le cadre de l'autonomisation. Pour pallier cela, nous avons mis en place le projet Recaf-Jeu pour former les jeunes afin de leur permettre de se développer et développer leurs comportements", a poursuivi M. Sambou.

La coordonnatrice du centre adolescents de Ziguinchor, Yandé Diakhaté Gaye, précise que "l'objectif de ce forum est de permettre aux jeunes de pouvoir participer aux instances de décision à travers les autorités".

"Nous voulons que les jeunes sachent comment faire pour que les autorités locales les entendent et résolvent leurs problèmes", a-t-il déclaré.