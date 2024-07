Burkina Faso: Protection des données à caractère personnel - Des autorités du Centre-Nord, du Plateau Central et du Sahel sensibilisées

La Commission de l'informatique et des libertés (CIL) a tenu, le 27 juin 2024 à Kaya, un séminaire de sensibilisation sur la protection des données à caractère personnel au profit des autorités administratives déconcentrées et des collectivités territoriales des régions du Centre-Nord, du Plateau Central et du Sahel.

« Protection des données à caractère personnel dans un contexte de crise sécuritaire : enjeux et perspectives ». C'est sous ce thème que s'est tenu, le jeudi 27 juin 2024 à Kaya, un séminaire de sensibilisation sur la protection des données à caractère personnelle au profit des gouverneurs, hauts-commissaires ainsi que des responsables de services administratives déconcentrés des régions du Centre-Nord, du Plateau Central et du Sahel.

Organisée par la Commission de l'informatique et des libertés (CIL), cette rencontre a permis, selon la présidente de la CIL, Halguièta Nassa, d'encourager les différentes autorités administratives à adopter des pratiques exemplaires en matière de protection des données personnelles. « L'objectif premier de ce séminaire est de susciter une prise de conscience des autorités administrative sur l'importance de la législation en lien avec la protection des données personnelles, le respect de la vie privée des individus », a précisé Mme Nassa.

Ainsi, le conclave a été marqué par des communications des experts de la CIL sur le cadre juridique et institutionnel de la protection des données personnelles notamment, la loi n°001-2021/AN du 30 mars 2021 portant protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel, les enjeux et les perspectives de l'identifiant unique et les Technologies de l'information et de la communication (TIC).

Satisfecit des participants

Des thématiques appréciées positivement par les participants. « Ce séminaire est la bienvenue surtout dans le contexte sécuritaire actuel. Les connaissances acquises nous permettrons de mieux protéger et de gérer les données à caractère personnel de nos collectivités territoriales », s'est réjoui le préfet et président de la délégation spéciale (PDS) de Diguel dans le Sahel, Gustave Boro. Même son de cloche pour le haut-commissaire du Namentenga (Centre-Nord), Adama Conseiga.

« Nous avons beaucoup appris sur le plan professionnel, notamment comment gérer l'information, une base de données et comment organiser une collecte d'informations. Sur le plan personnel, nous avons appris comment nous protéger avec l'utilisation des réseaux sociaux, comment authentifier une information, entre autres », a-t-il listé.

Pour sa part, le haut-commissaire du Ganzourgou (Plateau-Central), Aminata Sorgho a signifié qu'elle a reçu des informations qui l'aideront agir face aux sollicitations de données personnelles par certaines structures. Les gouverneurs, eux-aussi, se sont dits satisfaits des connaissances acquises en termes de protection des données à caractère personnelle.

Pour le gouverneur du Centre-Nord, Blaise Ouédraogo, le domaine des TIC sera celui des guerres futures, en ce sens que certaines Nations vaincront d'autres, parce qu'elles ont su avoir une suprématie à partir du numérique ou de l'informatique sur les autres Nations. C'est pourquoi, il a appelé les participants à être des vecteurs pour la sensibilisation dans leurs milieux de travail respectifs.

A l'issue des échanges, Halguièta Nassa tire un motif de satisfaction au regard de la participation et de la pertinence des préoccupations posées. Cependant, elle a appelé les participants à la prudence. « Nous devons faire preuve de vigilance dans nos pratiques administratives quotidiennes pour ne pas porter préjudice à autrui, par la divulgation d'informations personnelles pouvant mettre en péril la vie privée», a interpellé la présidente de la CIL.