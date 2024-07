Burkina Faso: Primature - La reprise de Air Burkina au menu d'échanges

Le Premier ministre, Apollinaire Joachimson Kyélem de Tambela, a reçu en audience, le 1er juillet 2024, une délégation du Fonds international pour le développement agricole (FIDA) et un groupement d'intérêt économique présidé par l'ancien gouverneur de la BCEAO, Damo Justin Barro.

En prélude à l'ouverture du bureau-pays du Fonds international pour le développement agricole (FIDA), une délégation de cette institution conduite par son vice-président chargé du département des services institutionnels, Guogi Wu, a été reçu par le Premier ministre, Apollinaire Joachimson Kyélem de Tambela, le 1er juillet 2024. A la fin de leur entretien, Guogi Wu a indiqué que les échanges ont porté sur le point des réalisations du FIDA au Burkina et les perspectives.

« Nous avons évoqué des points importants notamment la résilience climatique, la transformation du monde rural et de l'agriculture. Nous avons également mis en avant les Objectifs de développement durable 1 et 2 qui veulent que l'on puisse éradiquer la faim et la pauvreté », a-t-il ajouté. Le directeur régional Afrique de l'Ouest et du Centre du FIDA, Bernard Hien, a, pour sa part, souligné que les interventions du Fonds au Burkina concernent deux axes.

Il s'agit du renforcement de la résilience des populations qui se traduit par des appuis pour l'accès aux intrants, technologies et financements ainsi que le renforcement des capacités des producteurs à pouvoir adopter des technologies adaptées aux défis du changement climatique.

Le second axe d'intervention est le développement des filières agricoles. « Le gouvernement nous a informés de l'existence de filières prioritaires telles que le riz, le niébé et le sésame et nous travaillons à les accompagner avec des investissements pour promouvoir un secteur privé dynamique », a confié M. Hien. Il a aussi révélé que le portefeuille actif du Fonds au Burkina est d'environ 200 milliards F CFA. « De nouvelles allocations vont être communiquées d'ici la fin de l'année au titre de la 13e reconstitution du Fonds à la suite des nouveaux besoins de financement que nous avons notés lors des échanges avec des ministères sectoriels », a-t-il conclu.

Les représentants d'un groupement d'intérêt économique intéressé par la reprise de Air Burkina et la poursuite de la construction de l'aéroport de Donsin ont été les seconds hôtes du chef du gouvernement. Selon son président, l'ancien gouverneur de la Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO), Damo Justin Barro, la délégation est venue remettre une lettre du partenaire financier qui est prêt à les accompagner pour réaliser leurs ambitions pour Air Burkina.

« Depuis un certain temps, Air Burkina a disparu des écrans radars. Il faut que cette compagnie qui tenait la vedette dans la sous-région et faisait l'honneur du pays revienne dans les airs. Nous sommes donc venus remettre une lettre de notre partenaire financier adressée au Premier ministre », a-t-il fait savoir. Il a déclaré que le chef du gouvernement a présenté les ambitions pour cette compagnie et réaffirmé le rôle que doit jouer le Burkina dans le domaine de l'aéronautique.