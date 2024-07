Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 02 Juillet 2024

Sénégal : Hadj-sante / Coronavirus : 147 pèlerins testés positifs sur un effectif de 590

Le ministère de la santé et de l’action sociale annonce avoir détecté quelque cent quarante-sept cas positifs au Covid-19 sur un échantillon de 590 pèlerins Sénégalais de retour de la Mecque durant la période du 21 au 27 juin.« Le ministère de la santé et de l’action sociale informe que dans la période du 21 au 27 juin 2024, 590 pèlerins de retour des Lieux Saints de l’Islam ont été testés à leur arrivée à l’Aéroport International Blaise Diagne (AIBD) », lit-on dans un communiqué reçu dimanche à l’Aps.« Les résultats ont révélé 147 cas positifs de Covid-19 », précise la même source, ajoutant qu’ « aucun cas grave n’a été enregistré, ni pris en charge dans les structures sanitaires ».(Source : APS)

Maroc : Deuil- Décès de S.A.R. la Princesse Lalla Latifa, mère de Sa Majesté le Roi Mohammed VI

Le porte-parole du Palais Royal vient d'annoncer le décès de S.A.R. la Princesse Lalla Latifa, que Dieu l’ait en Sa Sainte miséricorde, le samedi 22 Dou Al Hijja 1445 H correspondant au 29 juin 2024, épouse de feu S.M. le Roi Hassan II, que Dieu ait son âme, et mère de S.M. le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste et Le préserve, et Leurs Altesses Royales les Princes et Princesses. (Source : Le matin.ma)

Niger : Lutte contre le terrorisme- Quatre terroristes « neutralisés » par l’armée dans l’ouest du pays

Au moins quatre complices de terroristes ont été "neutralisés" par une unité des Forces de Défense et de Sécurité (Fds) du Niger dans la nuit du 27 au 28 juin, lors d'une opération de contrôle de la zone de Bankilaré, dans la région de Tillabéry (ouest), a annoncé l'armée ce samedi dans son bulletin d'information. Ces quatre personnes ont servi d'agents de renseignements pour les terroristes opérant dans la zone, a précisé l'armée. La zone de Bankilaré est située au niveau de la région des "trois frontières" (Niger-Mali-Burkina Faso), un nouveau foyer d'insécurité dans l'extrême sud-ouest du pays, entretenu ces dernières années par des groupes djihadistes. (Source : aniamey.com)

Mauritanie: Présidentielle - Ghazouani réélu pour un 2nd mandat

Le président mauritanien Mohamed Ould Ghazouani a été réélu pour un second mandat, a annoncé lundi la commission électorale du pays, après avoir positionné le pays comme un allié stratégique de l'Occident dans une région balayée par les coups d'Etat et la violence. M. Ghazouani, qui a fait campagne en promettant d'assurer la sécurité et la croissance économique, a obtenu 56,1 % des voix, a déclaré lundi la commission électorale indépendante du pays. Son principal rival, Biram Dah Abeid, un militant anti-esclavagiste, a obtenu 22,1 % des voix. Il a rejeté les résultats partiels annoncés dimanche et les a qualifiés de frauduleux. Le taux de participation a été de 55 % des deux millions d'électeurs éligibles, a déclaré la commission. La cour constitutionnelle du pays va maintenant examiner le nombre de voix et annoncer les résultats définitifs, sans que l'on sache exactement quand cela se produira.

Côte d’voire : Sirexe 2024- Le potentiel minier et énergétique ivoirien en lumière du 27 novembre au 2 décembre

« Ce salon sera un joyau qui mettra en évidence la chaine des valeurs qui fonde l’un des secteurs les plus importants de la vie humaine parce que la Côte d’Ivoire montrera de quoi elle est capable dans le domaine des mines, du pétrole et de l’énergie ». C’est en ces termes que le Premier ministre, ministre des Sports et du Cadre de vie, Dr Robert Beugré Mambé, a exprimé toute l’espérance qu’il place dans la première édition du Salon international des ressources extractives et énergétiques (Sirexe 2024) qui se tiendra du 27 novembre au 2 décembre prochains au Parc des expositions d’Abidjan, avec pour thème "Développement durable des industries extractives et énergétiques : Quelles politiques et stratégies ?". C’était lors du lancement officiel de l’évènement le 1er juillet 2024 au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire.Dr Robert Beugré Mambé a profité de l’occasion pour lancer un appel à la mobilisation notamment des investisseurs et des étudiants dans les domaines des mines et de l’énergie. (Source : fratmat.info)

Gabon : Pétrole- Libreville savoure l’acquisition d’Assala Energy auprès de l’américain Carlyle

Impeccablement habillé dans son costume militaire rouge vif, paré de tous les insignes militaires et coiffure de général deux étoiles vissée sur le crâne, le président de la transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, entouré des hauts dirigeants de la Transition était particulièrement décontracté ce lundi. Son rêve de conquérir le secteur clef de la production pétrolière du pays venait de se concrétiser. Marcellin Simba Ngabi, l’Administrateur Directeur Général d’Assala vient de lui remettre le rapport résumant l’acquisition définitive des actifs d’Assala Energy auprès du fonds de pensions américain Carlyle. Le 21 juin dernier, avec un versement de 513 milliards de francs Cfa et 12 milliards de francs cfa de frais de droit de douanes, soit un total général de 648 milliards de Fcfa. (Source : albreville.com)

