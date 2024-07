Madagascar: Richard Ravalomanana - « Nous avons dû surmonter beaucoup de défis »

Le président du Sénat, Richard Ravalomanana, a procédé, hier, à la clôture de la session ordinaire de cette Institution. Au début de la cérémonie, le président du Sénat a félicité le sénateur Manasoa Donat Tang qui été élu député à Mahanoro sous la couleur de la Plateforme Firaisankina.

À cette occasion, un certificat de reconnaissance a été décerné au sénateur. Le président du Sénat a également signalé que cela pourrait faire baisser les problèmes entre la Chambre basse et la Chambre haute. Notons que l'on va procéder au remplacement de Richard Ramanambitana et Manasoa Donat Tang qui ont laissé leurs places vacantes.

Lors de son discours de clôture, le président du Sénat de faire remarquer qu' ils ont dû relever de nombreux défis. Il a cité notamment les législatives, les résultats provisoires de la Ceni et la fête du 26 juin. Il n'a également pas manqué de souligner qu' il n'y a eu aucun trouble jusqu'à ce jour. Faut-il rappeler qu'en son article 81, la Constitution stipule que « le Sénat représente les Collectivités Territoriales Décentralisées et les organisations économiques et sociales.

Il comprend, pour deux tiers, des membres élus en nombre égal pour chaque Province, et pour un tiers, des membres nommés par le président de la République, pour partie, sur présentation des groupements les plus représentatifs issus des forces économiques sociales et culturelles et pour partie en raison de leur compétence particulière ».