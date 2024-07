Madagascar: Fondation Akbaraly - Une décennie au service de la population

La Fondation Akbaraly, créée en 2008 à l'initiative de Cinzia Akbaraly et de son mari Ylias Akbaraly, le PDG du groupe SIPROMAD, oeuvre dans l'amélioration des conditions de vie à Madagascar afin de développer des projets durables pour la population de Madagascar.

La Fondation se concentre principalement sur la santé et l'éducation des femmes et des enfants. Elle oeuvre également à lutter contre la pauvreté et les inégalités à travers le développement de projets durables, afin de créer des communautés résilientes.

Bilan

La Fondation apporte son soutien aux programmes de santé mère-enfant avec un accent particulier dans le domaine de la prévention, du dépistage et de la prise en charge des cancers gynécologiques et mammaires, qui ont été mis en place en 2010. Trois centres pour la santé mère-enfant : Centre de santé mère-enfant Fianarantsoa, Centre de santé Kintana - Antananarivo, Hôpital Candide - Mahajanga, ont été ouverts et sont également gérés par la Fondation. Des soins de proximité, en allant à la rencontre des communautés rurales plus isolées, sont réalisés grâce à sa clinique mobile.

Le 11 juin dernier, La Fondation Akbaraly a présenté le bilan de ses dix dernières années d'activités à Madagascar, lors d'un événement qui s'est déroulé au 21ème étage de la Tour Redland à Ankorondrano. Une occasion de partager les succès, les défis et les perspectives de la Fondation avec des invités de marque, notamment des ambassadeurs, des représentants de corps diplomatiques, des ministères, des partenaires des Nations Unies et autres invités oeuvrant dans le secteur public et privé à Madagascar.

Réalisations remarquables

La Présidente de la Fondation, Cinzia Akbaraly, a prononcé un discours inspirant, mettant en lumière les réalisations remarquables de la Fondation au cours de la décennie écoulée. La Fondation soutient 10 projets sanitaires et socio-humanitaires pour lesquels travaillent 90 personnes et 6 bénévoles à temps plein.

Des projets qui totalisent 272 000 bénéficiaires, 4 100 patients hospitalisés, 79 500 dépistages contre le cancer du sein,71 500 dépistages contre le cancer du col de l'utérus, 22 000 consultations pédiatriques et 600 interventions de chirurgie orthopédique pédiatrique. Une présentation sur l'épidémiologie des cancers féminins à Madagascar a également été exposée soulignant l'ampleur du problème.

Révélant l'importance de la sensibilisation et de la prévention dans ce domaine. Notons que cette soirée de présentation s'est terminée sur une note chaleureuse avec une invitation lancée aux participants à s'engager et à rejoindre la Fondation dans ses différents projets, en accueillant les nouveaux partenaires ou en renforçant les collaborations et les synergies existantes. Un déjeuner convivial a été organisé pour permettre aux invités de continuer les échanges de manière informelle.