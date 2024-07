Madagascar: Entreprendre vert - Allier rentabilité financière et impact environnemental

Les défis, les solutions et les opportunités pour un entrepreneuriat vert étaient au centre des discussions organisées au Novotel, le week-end dernier. Les participants ont mis en avant la possibilité d'allier la rentabilité financière et le respect de l'environnement.

Les entreprises devraient se préoccuper réellement de l'impact environnemental de leurs activités. Dans cette optique, une conférence placée sous le haut patronage du ministère de l'Environnement et du Développement durable et dans le cadre de l'initiative BNI Lovainjafy, a été organisée au Novotel Alarobia. Selon les organisateurs, cet événement a été concocté dans un contexte environnemental et économique crucial.

En effet, Madagascar, célèbre pour sa biodiversité unique, fait face à des défis environnementaux urgents tels que la déforestation et la dégradation des terres. Ces problématiques ont des répercussions directes sur l'économie et la qualité de vie des communautés locales. Pour y remédier, les entreprises malgaches doivent adopter des pratiques durables qui préservent l'environnement tout en favorisant une croissance économique résiliente.

Entrepreneuriat vert

Heureusement, le pays dispose d'un potentiel immense pour faire émerger des entreprises respectueuses de l'environnement. De nouvelles opportunités se créent grâce à la croissance de la finance verte et durable, encourageant les investissements dans des projets bénéfiques pour l'environnement, tels que les énergies renouvelables et la gestion des ressources naturelles.

Le secteur financier malgache s'approprie de plus en plus ces initiatives, avec l'apparition de fonds d'investissement et de prêts dédiés aux entreprises à impact positif. À noter que BNI Madagascar, en partenariat avec WWF, le PNUD et ses actionnaires : Ciel Finance et Axian, a lancé le programme BNI Lovainjafy pour soutenir les entreprises innovantes et engagées dans des modèles économiques durables.

Cette initiative fournit un accompagnement technique et financier aux acteurs économiques, leur permettant de développer des projets ayant un impact social et environnemental significatif. En encourageant les pratiques d'économie verte, BNI Lovainjafy contribue à créer un écosystème favorable à l'investissement dans des solutions respectueuses de l'environnement.

Sensibilisation

La conférence, introduite par Rivo Rakotondrasanjy, président du FIVMPAMA, représentait une plateforme d'inspiration et d'échange pour les entrepreneurs engagés dans des pratiques durables et les acteurs du secteur de l'économie verte. Deux panels ont abordé des thématiques cruciales : « Penser et monter un projet rentable et bénéfique pour la nature et les communautés locales » et « Les entreprises à impact et les opportunités/défis ».

Des séances de questions-réponses ont également permis aux participants d'échanger avec les experts. La conférence a été suivie par des visites de stands présentant les projets des entreprises lauréates du concours BNI Lovainjafy. De leur côté, les représentants de BNI Madagascar ont martelé que cette banque continue de jouer un rôle actif dans la promotion de l'investissement vert et du développement durable.