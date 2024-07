Madagascar: MID - L'ariary maintient sa stabilité

Un semestre plutôt favorable pour la monnaie nationale. L'ariary a terminé le mois de juin sous le signe de la stabilité.

En effet, par rapport aux deux principales monnaies de référence que sont le dollar et l'euro, l'ariary continue de garder sa tendance à l'appréciation observée depuis le début de l'année.

Calme

Pour rappel, la Banky Foiben'i Madagasikara (BFM) a parlé dans sa dernière note de conjoncture économique d'un marché interbancaire des devises relativement calme sous l'effet d'un ralentissement des opérations à l'achat plus marqué que le repli des offres.

« L'ariary s'est apprécié de 4,8 % par rapport au Dollar US, lequel est passé de 4 572,8 ariary à fin décembre 2023 à 4 353,4 ariary à fin mars 2024. Vis-à-vis de l'euro, la monnaie nationale s'est également renforcée de 6,2 %, en affichant 4 675,6 ariary à fin mars 2024, contre 4 986,6 ariary à fin décembre 2023 », selon cette note de conjoncture économique.

Cette tendance s'est relativement maintenue durant le deuxième trimestre puisque, même si elle s'est légèrement dépréciée par rapport aux cours de changes de fin mars, l'ariary a encore enregistré sa tendance à l'appréciation si l'on se rapporte au taux de change du début d'année. Ainsi, à la clôture du MID, hier, l'euro était à 4 794,27 ariary et le dollar à 4 461,88 ariary. Alors que ces deux monnaies affichaient en début d'année un taux de 4 986 ariary pour l'euro et de 4 572,8 ariary pour le dollar.

Efforts

Ce maintien de compétitivité de l'ariary s'explique en partie par le matelas de devises assez confortable dont dispose le pays. « Au premier trimestre de 2024, les réserves officielles de change se sont établies à 2 576,3 millions de dollars US, représentant 5,7 mois d'importation, contre 2 170,7 millions de dollars US pour la même période de 2023, l'équivalent de 4,3 mois d'importations », indique la Banque centrale.

Cette stabilité de l'ariary intervient également au moment où le ministère de l'Économie et des Finances (MEF) réalise avec succès des efforts pour augmenter le taux de rapatriement et le taux de cession des devises. Augmentant ainsi l'offre sur le MID. On rappelle que le MEF s'est fixé, dans le cadre de ses 100 jours, un objectif de 86 % de taux de rapatriement de devises, qu'il a atteint. Le taux de cession des devises s'est également amélioré, grâce notamment aux actions d'information et de sensibilisation menées de la part des services des Finances Extérieures.