Madagascar: Palais de Mahazoarivo - Ni... ni pour le choix du Premier ministre

Le compte à rebours commencera pour le PM et le gouvernement avec la session spéciale de la nouvelle Assemblée nationale.

09 juillet 2024

« L'Assemblée nationale se réunit de plein droit en session spéciale le deuxième mardi qui suit la proclamation des résultats de son élection pour procéder à la constitution de son bureau et à la formation des commissions ». La proclamation par la Haute Cour Constitutionnelle des résultats officiels des législatives du 29 mai 2024 ayant eu lieu le jeudi 27 juin dernier, la session spéciale prévue par l'article 78 alinéa 1er de la Constitution, se tiendra donc le mardi 09 juillet prochain.

Calendrier

Lors de la précédente législature, la session spéciale avait débuté le 16 juillet 2019. Le Premier ministre Christian Ntsay avait présenté sa démission et celle de son gouvernement le vendredi 19 juillet. Soit 3 jours après. Si le même délai est respecté, l'actuel locataire de Mahazoarivo rendra les clés le 12 juillet 2024. Hasard du calendrier, c'est également un vendredi. En revanche, la démission du PM et du gouvernement n'est pas le fruit du hasard mais relève de la tradition républicaine.

Règle non écrite

Il est également une règle non écrite selon laquelle lorsque le président de la République est un Merina, le Premier ministre doit être un Côtier. La réciproque est vraie car lorsque le président est issu des régions côtières, le PM est originaire des Hautes Terres. Merina et Betsileo confondus. « Deba » avait respecté la règle sous la Deuxième République, en nommant à la tête du gouvernement, deux Betsileo, en l'occurrence Joël Rakotomalala et Justin Rakotoniaina puis trois Merina, à savoir, Désiré Rakotoarijaona, Victor Ramahatra et Guy Willy Razanamasy. À son retour à la barre en 1996, l'Amiral devait nommer tour à tour le Merina Pascal Rakotomavo et le Betsileo Tantely Andrianarivo.

Article 54

Andry Rajoelina n'a pas non plus transgressé la règle en choisissant dès son arrivée à la tête de la Transition en 2009, des PM côtiers avec Monja Roindefo, Camille Vital et Jean Omer Beriziky. Idem pour Hery Rajaonarimampianina qui avait nommé Kolo Roger, Jean Ravelonarivo et Olivier Mahafaly Solonandrasana à Mahazoarivo.

Même pour le gouvernement de consensus, son choix s'est porté le 04 juin 2018 sur Christian Ntsay. Depuis, ce dernier a été reconduit à trois reprises. L'actuel numéro Un du gouvernement réussira-t-il la passe de quatre ? La balle est dans le camp des députés IRMAR et/ou du chef de l'Etat, conformément à l'article 54 de la Constitution qui dispose que « le président de la République nomme le Premier ministre, présenté par le parti ou le groupe de partis majoritaire à l'Assemblée nationale ».

Équilibre régional

En tout cas, il est peu probable qu'Andry Rajoelina enfreigne la règle non écrite, en sachant que cela n'avait pas porté chance à deux autres présidents. Albert Zafy qui avait nommé deux PM côtiers, Francisque Ravony et Emmanuel Rakotovahiny, devait être empêché avant la fin de son mandat. Même sort pour Marc Ravalomanana qui n'avait pas terminé son second mandat avec un PM Merina, en la personne de Charles Rabemananjara.

Moins par superstition politique que par souci d'équilibre régional voire tribal, le TGV ne mettra vraisemblablement pas un PM issu des Hautes Terres sur les rails. La règle pourrait être Ni un(e) Merina Ni un(e) Betsileo au Palais de Mahazoarivo. « Na maninona na maninona », comme l'huile miraculeuse.