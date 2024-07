Madagascar: Moto scooter - TRS - Vers une cinquième manche épique

Les passionnés de deux roues se préparent pour la cinquième course du championnat de Madagascar Slalom scooter, qui se déroulera sur le circuit du grand parking du CCI Ivato, ce dimanche.

Après une première course palpitante en mars dernier, le championnat de Madagascar Slalom scooter revient en force avec sa cinquième manche, organisée par le club Thunder Racing Scoot (TRS). Les passionnés de deux roues convergeront vers le circuit du grand parking du CCI Ivato pour ressentir l'adrénaline des moteurs, ce dimanche.

C'est la deuxième fois que le club TRS accueille cette compétition, promettant une journée mémorable avec le trophée Yacoo en jeu, outre le titre national. Les grands noms du scooter tels que Korotika, Ben Kely, Rthax et Ngita seront présents lors de cette compétition nationale. « Chaque manche organisée par notre club se distingue par la passion et l'engagement des participants et également la tenue du Trophée Yacoo. Nous prévoyons non seulement des prix prestigieux pour les vainqueurs, mais aussi diverses animations qui animeront le centre-ville durant cet événement majeur », souligne Aina Nino Ravelojaona, président du club TRS.

Lors de la première course, l'événement a attiré 96 pilotes et un public enthousiaste, totalisant 3200 entrées au portail. Fort de ce succès, le club TRS vise à surpasser les attentes pour cette cinquième manche. « Notre objectif est d'attirer encore plus de passionnés de scooter cette fois-ci. Nous nous engageons à offrir un spectacle sécurisé et ordonné, tout en créant une atmosphère chaleureuse pour nos supporters. J'encourage tous les amateurs de deux roues à se joindre à nous pour cette journée, car après cette manche, la prochaine course aura lieu dans la région », a-t-il ajouté.

Dans le classement provisoire après la quatrième manche disputée à Fianarantsoa, Elio Andriamahazoarivo alias « Korotika » du club TRS occupe la première place dans la catégorie 4 temps avec un total de 193 points, ainsi que dans la catégorie B avec un cumul de 189 points. Tahirilalaina Andriantsoa « Rthax » du Royal Scoot domine la catégorie A avec un total de 200 points, soit 50 points par manche. Tendriniaina Ratefinjanahary « S. Gonzales » du Red Dog Scoot est en tête du classement de la catégorie Catal avec 194 points. Ethane Naeticiah Razafiniaina « Ngita » du TRS, pour sa part, a dominé la catégorie féminine avec 200 points.