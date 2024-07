Madagascar: Décès de Raymond Bezafy - La ville du Varatraza a perdu son économiste de qualité

Raymond Bezafy est décédé à l'âge de 67 ans, le jeudi 27 juin dernier. Ancien directeur Administratif et Financier de la Société d'Études de Construction et de Réparation Navale (Secren) et de l'entreprise Le Gamba de l'Ankarana, il a également servi comme adjoint au maire sous l'administration de Zasy Lucien.

En outre, il était enseignant à l'Institut Supérieur de la Technologie d'Antsiranana, où il dispensait des cours de mathématiques financières, d'analyse financière, de gestion de trésorerie et d'économie. Oui, Raymond Bezafy était un économiste de renom dans la ville du Varatraza.

Ses étudiants et collègues, profondément attristés par son décès, lui ont rendu hommage en publiant un avis sur la page Facebook de l'IST-D : « C'est avec une grande tristesse que nous vous informons du décès de notre enseignant Raymond Bezafy, qui nous a quittés ce matin. Monsieur Bezafy a été un pilier de notre établissement, partageant sa passion et son savoir avec beaucoup de générosité. Son départ laisse un vide immense dans notre institution. À sa famille, nous adressons nos plus sincères condoléances et tout notre soutien en ces moments difficiles ».

En fait, c'est tout Antsiranana qui est en deuil. La ville a perdu un économiste de grande qualité. Raymond Bezafy a consacré la moitié de sa vie au bien-être de sa communauté. Il possédait une aura puissante et était profondément conscient de la portée morale de sa mission. Il était capable de donner tout ce qu'il avait pour atteindre ses objectifs. C'était un homme fervent et dévoué.