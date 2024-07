Madagascar: Parkour - Huit traceurs malgaches en démonstration à Mahamasina

Lors des célébrations de la fête nationale malgache au stade Barea Mahamasina, le 26 juin dernier l'équipe renommée de l'association Traceur Gasy a captivé le public avec une performance spectaculaire de parkour et d'acrobaties.

Cette année encore, huit membres talentueux de l'association ont offert une chorégraphie dynamique, en synchronisation parfaite avec la chanson emblématique « Mifalia fa Malagasy » de Njakatiana, devant une audience enthousiaste réunie pour l'occasion. Sous le parrainage généreux de la marque malgache « Afo », les traceurs ont brillé dans des tenues à la fois confortables et élégantes, mettant en avant le savoir-faire local tout en assurant une performance sans faille.

Cette collaboration a permis à l'association de repousser les limites de leur art, inspirant admiration et respect parmi les spectateurs. L'équipe, composée de Serge Ranaivomanana, Dinah Rakotoarijaona, Rindra Heriniaina, Emile Ramanitranja, Toky Ranaivomanana, Manou Ny Avo Mickaël, Dylan Fitia et Faliniaina Antonio, a fait preuve d'une maîtrise technique exceptionnelle et d'une énergie contagieuse, ajoutant une touche d'originalité à cette journée de célébration nationale.

« Pour moi, se produire sur une telle scène est essentiel pour mettre en lumière les talents malgaches et démontrer la discipline du parkour sous une forme artistique et chorégraphique. C'est crucial de se montrer à ce genre d'événements afin de faire connaître notre discipline à un large public et de célébrer la culture malgache », a fait savoir Faliniaina Antonio, président de l'association.