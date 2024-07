Madagascar: La stratégie des désistements en place

Après l'annonce des résultats de ce premier tour des législatives, les états majors politiques ont commencé à élaborer leur stratégie. Le RN, en première place, a une majorité confortable, pour ne pas dire écrasante, et est prêt à rafler la majorité des sièges.

Le parti de Jordan Bardella entend mener une campagne offensive. Le Nouveau Front Populaire a lancé son mot d'ordre : tout faire pour barrer la route au RN et pour ce faire, se désister en faveur de ses adversaires quand cela se présente. La majorité présidentielle est moins affirmative, mais elle dit qu'elle veut empêcher la victoire du RN.

La stratégie des désistements en place

Après l'annonce des résultats du premier tour avant-hier soir, les ténors des partis politiques ont exprimé leur avis sur les plateaux de télévision et au micro des stations de radio. Marine Le Pen et Jordan Bardella, forts du succès éclatant du RN, ont tenu un langage rassembleur et demandé aux électeurs de les rejoindre au second tour. Le ton était ferme et conciliant à la fois.

Leurs représentants qui ont été interviewés avaient le triomphe modeste et ont fait preuve de modération. C'est tout le contraire de Jean Luc Mélenchon qui s'exprimait au nom du Nouveau Front Populaire et qui a eu des mots durs à l'égard du RN. Il a dit, sans ambages, sa volonté de s'opposer à lui. D'autres leaders du NFP ont été plus modérés dans leurs propos.

Ceux de la majorité présidentielle se sont contentés de dire que tout devait être fait pour barrer la route au RN. Hier, les stratégies ont été mises en place.Il y avait un peu plus de trois cents triangulaires après ce premier tour. Les désistements en faveur des candidats les mieux placés face à ceux du RN ont commencé. 169 arrivés troisième ont renoncé, 122 appartenant à la gauche et 50 au camp présidentiel et 1 au LR. Néanmoins, 138 triangulaires sont maintenues. Les négociations, cependant , continuent car il existe des réticences. La clôture des dépôts de candidature a lieu ce soir à 18h.