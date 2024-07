Algérie: Economie bleue - Les lauréats du concours 'Digital Blue Hack' distingués

ALGER — Les lauréats du prix du concours "Digital Blue Hack", initié par le programme "Economie bleue, pêche et aquaculture", en collaboration avec le ministère de la Pêche et des Productions halieutiques et l'Union européenne UE, ont été distingués dimanche à Alger.

Dans la catégorie gestion de l'information, le prix a été décroché par l'entreprise HR Technology d'Alger pour son projet portant sur "un système d'information géographique avec marketplace pour liaison pêcheur-distributeur".

Dans la catégorie innovation dans les technologies, le prix a été remporté par la start-up Marinova de la wilaya de Mila pour son projet de drone sous marin, alors que pour la catégorie solutions technologiques pour une économie bleue circulaire, la distinction est revenue à la startup "Serial Soft" de la wilaya d'Annaba pour son projet Fishop, qui propose, via une application, une liaison entre mandataires dans le secteur de la pêche et professionnels de la restauration.

Les lauréats ont obtenu des attestations de participation, en plus d'une récompense pécuniaire.

Dix (10) porteurs de projets se sont affrontés lors de cette phase finale du concours "Digital Blue Hack", proposant des solutions innovantes aux problèmes environnementaux, économiques et sociaux qui affectent les écosystèmes marins, dans une vision bluetech plus durable.

Les finalistes ont présenté leurs projets, expliqué leur utilité et leur apport dans l'économie bleue devant un jury composé de cadres du ministère de la Pêche et des Productions halieutiques, de membres de la commission de labélisation des startups et des incubateurs et du Groupement algérien des acteurs du numérique et des fondateurs de start-up.

Le jury a salué l'effort déployé par la plupart des concurrents pour présenter un projet innovant, utile et concrétisable et a fait remarquer, en outre, "la sous-évaluation financière de certains projets intéressants et réalisables".

Le programme Economie bleue, pêche et aquaculture, financé par l'UE, a pour objectif de contribuer au développement durable de l'économie Bleue en Algérie en cohérence avec la stratégie nationale pour l'économie bleue (SNEB) pour l'horizon 2030, en œuvrant notamment à soutenir la création d'emplois, de valeur et de nouvelles opportunités d'investissement au profit des communautés côtières.

La SNEB, conformément à la vision de l'Algérie et ses engagements internationaux notamment dans le cadre des objectifs du développement durable (ODD), définit 11 axes stratégiques allant de la contribution à la gouvernance globale des mers et des océans, à l'amélioration de l'intégration et la résilience des villes côtières et la contribution à la sécurité alimentaire du pays à travers une production durable.