Sénégal: Innocence Ntap invite les entreprises minières et les populations à entretenir un dialogue et une concertation permanente

Dakar — La présidente du Haut Conseil du dialogue social (HCDS), Innocence Ntap, a appelé les entreprises minières et les populations vivant près de leur zone d'implantation à entretenir le dialogue et la concertation permanente, le moyen, selon elle, de pérenniser la paix et la cohésion sociale.

"Dans les rapports entre les acteurs des entreprises et les populations concernées, les leviers du dialogue social et de la concertation permanente doivent constamment être activés pour jouer un rôle capital dans la recherche de solutions appropriées aux attentes légitimes des populations, afin d'assurer la pérennité de la paix et de la cohésion sociale dans ces localités", a-t-elle dit, lundi, à Dakar.

La présidente du HCDS intervenait à la présentation d'un rapport consacré aux actions de développement durable de Sabodala Gold Operations (SGO), au titre de l'année 2023.

Elle s'est réjouie de "l'intérêt particulier que les responsables de SGO accordent aux mécanismes du dialogue social et à sa promotion, en droite ligne des missions de notre institution tripartite nationale de dialogue social", le HCDS.

"Cet engagement au service de la transparence et de la bonne gouvernance est à saluer", a souligné Innocence Ntap.

Elle dit "réitérer la disponibilité" du HCDS à soutenir tous les partenaires sociaux et toutes les branches d'activité, y compris le secteur minier.

Le but visé est, selon elle, de "favoriser un environnement des affaires attractif et stable, un climat social apaisé, dans un Sénégal souverain et prospère".

SGO, la filiale sénégalaise d'Endeavour Mining, une société spécialisée dans l'exploitation minière en Afrique de l'Ouest, s'investit dans l'exploitation de l'or dans la région de Kédougou, dans le sud-est du Sénégal.