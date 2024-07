Angola: Mise en place du plan d'urgence pour prévenir la variole du singe

Luanda — Le ministère de la Santé a réactivé lundi le Plan national d'urgence pour répondre rapidement à d'éventuels cas de "monkeypox", selon un communiqué de presse de l'institution.

Le document indique que le plan, qui est déjà en cours, vise à détecter la maladie à un stade précoce, à confirmer les cas suspects, à identifier les contacts, à évaluer et à surveiller la propagation et l'évolution de l'épidémie, ainsi que l'efficacité des mesures de contrôle.

La variole du singe est une maladie causée par un virus transmis à l'homme par les singes et les rongeurs, qui se manifeste par de la fièvre, des maux de tête et des douleurs musculaires, de la fatigue, une teigne et des éruptions cutanées généralisées (lésions de la peau). La période d'incubation de la maladie varie entre 5 et 21 jours.

Situation en Angola

Selon le ministère de la santé, l'Angola n'a enregistré à ce jour aucun cas de variole du singe. Il garantit qu'il suit l'évolution de la maladie dans les pays voisins et, par conséquent, recommande des mesures préventives, telles que se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon ou les désinfecter avec un gel d'alcool, ne pas chasser ni manger de viande de singe et de rongeurs (rats, souris et écureuils), ainsi qu'éviter l'exposition directe à la viande et au sang de ces animaux.

%

Il est également recommandé d'éviter tout contact physique avec des personnes présentant des signes ou des symptômes de la maladie. La restriction concerne les matériaux et les ustensiles utilisés par les personnes présentant des signes ou des symptômes de la maladie, notamment les vêtements, le linge de lit, les serviettes, les assiettes, les verres et les couverts.

Il est également conseillé de porter des gants et des vêtements appropriés lors de la manipulation des animaux, y compris pendant la procédure d'abattage, et de se rendre immédiatement au centre de santé le plus proche si l'on détecte des symptômes de la maladie. Le ministère de la santé réitère son engagement à maintenir les frontières sanitaires de l'Angola inviolées afin d'empêcher la maladie d'atteindre le pays.