Angola: Les biographies des nationalistes angolais dans un livre

Ndalatando — Plusieurs biographies de nationalistes angolais, dont José Mendes de Carvalho "Hoji-ya-Henda", le chanoine Manuel das Neves et Lopo do Nascimento, sont présentées dans l'ouvrage littéraire "Monografia do Cuanza-Norte", lancé le week-end à Ndalatando par l'écrivain Manuel Kanjungo.

Le livre de 230 pages couvre également des aspects liés à l'origine de la province de Cuanza-Norte, à la situation socio-économique, ainsi qu'aux us et coutumes de la population. Lancé par la maison d'édition Mayamba, le livre a été tiré à mille exemplaires et est vendu au prix de 10.000 kwanzas. S'adressant à la presse, l'écrivain a expliqué que la publication de l'oeuvre littéraire visait à contribuer à la compréhension de l'histoire de la province.

Pour sa part, le gouverneur provincial de Cuanza-Norte, João Diogo Gaspar, a considéré le livre comme une contribution précieuse à la connaissance et à la diffusion du potentiel naturel, social, économique et culturel de la région. Manuel Kanjungo est né le 26 septembre 1946 à Golungo Alto, province de Cuanza Norte). Il est l'auteur du livre "Mémoires de Camassoxi", publié en 2013.