Angola: Expo-Uíge va réunir plus de 300 exposants nationaux et étrangers

Uíge — Quelques 300 exposants nationaux et étrangers proposeront une variété de produits et de services lors de la foire agricole et industrielle "Expo-Uíge 2024", qui se tiendra du 3 au 7 juillet prochain sur la place de l'Indépendance de la ville d'Uíge

Dans le cadre des célébrations du 107e anniversaire de la ville d'Uíge, célébré le 1er juillet, Expo-Uíge 2024 se tiendra sous le thème "Innover, diversifier et attirer les investissements". En plus d'offrir des opportunités d'affaires au nord du pays, Expo-Uíge vise également à établir des partenariats et à contribuer à la diversification de l'économie nationale.

Le programme du 107e anniversaire de la ville d'Uíge prévoit aussi une grande campagne de nettoyage et d'embellissement de la ville, intitulée "Todos unidos, por um Uíge limpo" (Tous unis, pour un Uíge propre), un dépôt de gerbes sur la tombe du chef coutumier Mbemba Ngango, une campagne de collecte de dons et un service d'action de grâces.