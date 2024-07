Afrique: L'Angola participe au forum législatif du G20

Luanda — Une délégation de l'Assemblée nationale (AN) participe depuis lundi, à Maceió, état d'Alagoas (Brésil), à la première réunion des Femmes Parlementaires du P20, le Forum du Pouvoir Législatif du G20.

Selon un communiqué de presse, la députée Aia-Eza da Silva, qui dirige la délégation angolaise, considère que l'événement est important, car il aborde des sujets liés aux femmes dans le monde entier.

Elle a indiqué que la durabilité du climat et les politiques sensibles au genre, la participation des femmes à la politique, la représentation des femmes dans les espaces de prise de décision et la lutte contre l'inégalité étaient les thèmes débattus lors de la réunion de deux jours.

La réunion, qui se tient sous le thème "Construire un monde juste et une planète durable" et qui a été ouverte par Artur Lira, président de la Chambre des députés brésilienne et président des parlementaires du G20, vise à accroître la participation des députées et des sénatrices aux programmes du groupe des plus grandes économies du monde.

Une trentaine de délégations d'organisations internationales et de parlements nationaux participent à la réunion, qui débat de diverses questions liées au climat, à l'inclusion sociale, à la lutte contre la faim et la pauvreté et à la réforme globale des institutions.