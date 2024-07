Maroc: Décès du journaliste Ahmed El Hiba Ouiyah Maa El Ainin

Rabat — Le journaliste Ahmed El Hiba Ouiyah Maa El Ainin est décédé lundi à Agadir à l'âge de 75 ans, après une longue bataille contre la maladie, a-t-on appris auprès de sa famille.

Le défunt a occupé plusieurs postes de responsabilité à la radio et la télévision marocaine au milieu des années 1970, puis à la Société nationale de radiodiffusion et de télévision (SNRT), avant de rejoindre la radio "Voix de la Libération et de l'Unité" à Tarfaya en 1975 et de participer activement à la couverture médiatique de la Marche Verte.

Feu Ahmed El Hiba Ma El Ainin a également travaillé à la radio régionale de Laâyoune en 1976, où il a exercé le poste de journaliste et producteur de programmes à large diffusion dans les provinces du Sud et en dehors, avant d'être désigné à la tête de la radio régionale de Dakhla qu'il a rejointe entre 2005 et 2021. Parmi ses célèbres programmes figurent "Jaoulat Al Microphone" qui visait à mettre en avant la vie des villageois dans les provinces du Sud et le programme "Al Watan Ghafouroun Rahim".