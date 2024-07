Maroc: Coupe du Trône de football (finale) - Le Raja Casablanca s'adjuge son 9e titre en battant l'AS FAR (2-1)

Agadir — Le Raja Casablanca s'est adjugé son 9e titre de Coupe du Trône de football (saison 2022-2023) en battant l'AS FAR sur le score de 2 buts à 1, en finale disputée lundi au Grand stade d'Agadir.

Les "Vert et Blanc" ont ouvert le score par le biais de Yousri Bouzok (4e), avant que Amine Zouhzouh n'égalise pour les Militaires à la 28e minute. Mohamed Boulacsoute a marqué le but de la délivrance du Raja Casablanca à la 78e minute.

Gonflé à bloc par son titre du championnat national de football, le Raja Casablanca a entamé la rencontre sur les chapeaux de roues en marquant dès la 4e minute de jeu par Yousri Bouzok. Ce but précoce a poussé les hommes de Nasreddine Nabi à reprendre le match en main après un début mitigé, en accentuant la pression sur la défense du Raja Casablanca qui a cédé à la 28e minute sur un but de Amine Zouhzouh.

De retour des vestiaires, les débats ont été plutôt serrés entre les deux protagonistes qui ont tenté de reprendre l'avantage dans un match au goût de revanche. Mohamed Boulacsoute a surpris les Militaires en inscrivant le but de la victoire du Raja à la 78e minute, mettant un terme favorable à une attaque élaborée de bout en bout du terrain.

Après ce but, les joueurs de l'AS FAR se sont montrés menaçants à plusieurs reprises pour tenter de revenir au score, sans y parvenir. Grâce à ce sacre, le Raja Casablanca clôture en beauté une saison exceptionnelle, où il est resté invaincu. Avec ce nouveau titre, le Raja s'adjuge sa 9è de Coupe du Trône et se hisse à la 2e position des clubs les plus titrés dans cette compétition aux côtés de son rival le Wydad Casablanca, et derrière son adversaire du jour, l'AS FAR (12 titres).

Au terme de ce match, le trophée de la Coupe du Trône a été remis au capitaine du Raja Casablanca, Anas Zniti, par le ministre de l'Education nationale, du préscolaire et des sports, Chakib Benmoussa, en présence du président de la Fédération royale marocaine de football, Fouzi Lekjaa. A cette occasion, la Coupe du trône de futsal a été remise au club Faucon d'Agadir, tandis que l'AS FAR a reçu la Coupe du Trône dames de football.