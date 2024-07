Soudan: Les Soudanais à l'étranger critiquent l'UE sur les violations commises par FSR

Les Soudanais dans diverses villes internationales, notamment occidentales ont entamé un mouvement actif et des manifestations y exprimaient leur dénonciation des violations commises par les milices terroristes rebelles des Forces de soutien rapide (FSR) contre le peuple soudanais, du déplacement, du pillage et du meurtre de citoyens dans leurs villages et villes.

Les manifestants ont exhorté la communauté internationale à œuvrer pour forcer la milice rebelle de FSR et les pays qui la soutiennent à arrêter la guerre, à les tenir responsables de leurs crimes odieux contre le peuple soudanais et à condamner ce qu'ils ont appelé la position négative de la communauté internationale à l'égard de la souffrance du peuple soudanais.

Plusieurs entités ont exhorté les Soudanais de l'étranger à sortir et à participer aux manifestations pour dénoncer les violations commises contre les civils, notamment les crimes contre l'humanité, le génocide, les déplacements forcés et les violences sexuelles, exprimant leur regret et leur mécontentement face au silence de la communauté internationale envers l'injustice et le génocide commis par la milice terroriste rebelle FSR.

La communauté soudanaise en Suisse a organisé dimanche une manifestation devant le Parlement suisse, dénonçant la continuité des violations des droits de l'homme au Soudan, le meurtre d'enfants et de femmes, le déplacement de citoyens et les forçant à quitter leurs maisons et résidences. Les manifestants ont brandi des banderoles exigeant que les Émirats arabes unis (EAU) cessent de soutenir la milice rebelle terroriste FSR.

Le citoyen soudanais résidant en Suisse, Nabil Abdel-Wahab, a dénoncé ce qui arrive au peuple soudanais notamment les vols, violations et déplacements forcés commis par la milice rebelle terroriste. Nabil a déclaré, dans une déclaration à divers médias pendant la manifestation, que nous sommes venus à exiger que l'attention du Parlement suisse et de la communauté internationale soit attirée sur ce qui se passe au Soudan et que nous sommes venus ici pour exiger que les Émirats arabes unis mettre un terme à ses conspirations contre le Soudan.

La citoyenne suisse Colette Chattal a également exprimé sa solidarité avec le peuple soudanais épuisé, appelant le Parlement suisse à prendre des mesures sérieuses pour mettre fin aux meurtres, aux déplacements et à l'extermination du peuple soudanais, étant donné que la position de la communauté internationale à l'égard de la question soudanaise est lente et disproportionnée par rapport à l'ampleur de la catastrophe actuelle au Soudan.

De son côté la citoyenne soudanaise Najat Al-Sadig a appelé le monde à intervenir pour mettre fin à la guerre contre le peuple soudanais, demandant pourquoi le Soudan est combattu, énumérant les souffrances endurées par les femmes soudanaises au cours de cette guerre menée par la milice rebelle terroriste FSR, qui est soutenue par des pays étrangers et régionaux, notamment les Émirats arabes unis. Najat a appelé les Émirats arabes unis et leurs dirigeants à cesser de soutenir les milices rebelles terroristes, se demandant ce que le peuple soudanais vous a fait. Najat a fermement dénoncé le silence international face à la guerre au Soudan.

D'autre part, Abdul-Rahman, un résident de Suisse, a appelé les Nations Unies et les organisations humanitaires et de défense des droits de l'homme à intervenir et à tenir la milice rebelle terroriste FSR pour responsable des bombardements des villes du Darfour, de Gezira et des différents États du Soudan. Il a indiqué que l'attentat à la bombe mené par la milice rebelle terroriste FSR a entraîné la mort de nombreux citoyens, dont le plus récent est le journaliste Ibrahim Showtime, tué à l'intérieur de sa maison à la ville El-Fashir, ce qui confirme que la milice rebelle terroriste FSR vise civils et citoyens.

De grandes manifestations avaient également eu lieu à Londres, depuis la ville de Birmingham, devant le bureau du Premier ministre britannique, dénonçant la guerre et exigeant la poursuite des auteurs du génocide et du nettoyage ethnique commis par la milice rebelle terroriste FSR contre les citoyens.

Les cortèges sont passés devant le Palais Royal jusqu'à l'ambassade des Émirats arabes unis (EAU), exigeant que les ÉAU unis cessent de soutenir la rébellion avec des armes et d'autres munitions logistiques.

La communauté soudanaise de Toulouse a également organisé une manifestation pour dénoncer les massacres commis par les milices rebelles terroristes FSR contre des citoyens soudanais.

Les appels à manifester dans diverses villes du monde sont l'expression de l'état d'injustice, de génocide et de tragédie qui se déroule contre les Soudanais et aussi de l'esprit patriotique sincère pour ceux qui sont soumis aux crimes les plus odieux sous les mains de la milice rebelle terroriste.