Soudan: Tirik - L'armée qui défend le territoire n'est pas du tout égal à la milice rebelle

Kassala — Le chef suprême des tribus Hadandawa, Mohamed Ahmed Al-Amin Tirik, chef du Conseil Tribal suprême des Beja et des Mairies indépendantes a appelé à l'inégalité entre les forces armées et la milice rebelle.

Lors de son discours au camp des mobilisés dans les secteurs nord-est et sud-est de la région de Biriyai de la localité de Kassala, en présence du représentant du gouverneur, le secrétaire général du gouvernement, M. Ali Abu Fatima Karrar ; M.Tirik a déclaré que le patriotisme du peuple soudanais et son amour pour la patrie avaient été confirmés par la confrontation des circonstances de la vie quotidienne, de problèmes majeurs de sécurité et des personnes déplacées et de leur accueil ici et là dans les États.

Tirik a ajouté que les forces armées sont chargées de défendre le pays par la Constitution et la loi, et que les traîtres et les agents les ont assimilées aux milices rebelles, se demandant comment la guerre peut s'arrêter quand il y a un agresseur contre l'État soutenu par un nombre de pays, et il est du devoir des forces armées de défendre le pays.

Turk a déclaré que le commandant en chef des forces armées, président du Conseil de souveraineté, représente la légitimité de l'État soudanais et que le peuple soudanais a autorisé les forces armées à former un gouvernement civil pour gérer les affaires du pays, et que cette responsabilité incombe aux forces armées, indiquant leur position vis-à-vis du gouvernement (Hamdok), qui n'a pas respecté les intérêts des citoyens et la volonté du peuple, le décrivant comme pire que le gouvernement dictatorial et dénonçant la contradiction dans ses discours et ses appels à la démocratie, alors qu'il appelle les forces armées à disperser les manifestations dans l'est du Soudan.