Ile Maurice: Des projets que le PM inaugurera avant les législatives

Des élections générales en août ? Cette option est sur les lèvres de plusieurs observateurs politiques, alors que d'autres estiment que ce ne sera pas le cas.

Plusieurs chantiers publics ne seront pas prêts d'ici août pour permettre au Premier ministre de procéder à l'opération koup riban, sous les crépitements des flashes et des caméras de la télévision nationale. Les inaugurations ne pourraient pas se faire après la dissolution du Parlement.

Nous vous proposons un état des lieux de ces chantiers populaires.

L'hôpital de Flacq et le nouvel hôpital des yeux

Deux projets majeurs sous la responsabilité du ministère de la Santé devraient être livrés d'ici quelques semaines, voire dans deux mois au plus tard. Il s'agit de l'hôpital de Flacq et du New Eye Hospital au Réduit Triangle à Moka. La cérémonie d'inauguration du nouvel hôpital de Flacq devrait avoir lieu fin août par Pravind Jugnauth. Ce projet a été lancé en 2020 avec un investissement de Rs 2,6 milliards. L'hôpital devait initialement être opérationnel en 2022, mais la pandémie de Covid-19 en a retardé l'inauguration.

Le bâtiment de six étages aura une capacité de plus de 500 lits et 15 salles d'opération. Son unité de soins intensifs pourra accueillir une soixantaine de patients.

L'ouverture du New Eye Hospital devrait également se faire d'ici quelques semaines. Les travaux au coût d'environ Rs 715 millions sont pratiquement terminés. Avec une capacité de 117 lits sur sept niveaux, les opérations chirurgicales seront plus nombreuses. Pravind Jugnauth ne manquera certainement pas son ouverture, d'autant que l'hôpital se trouve dans sa circonscription (Moka- Quartier-Militaire) alors que l'hôpital de Flacq touchera tous les habitants de l'est (les circonscriptions nos 8, 9 et 10).

Outre des recrutements massifs, ce centre de santé est situé dans une région où les votes aux prochaines élections pourraient déterminer le camp victorieux.

D'ailleurs, le ministère de la Santé, apprend-on, recrute massivement pour cet hôpital et les autres centres de santé publique. Il a besoin de personnel soignant et non soignant pour une quinzaine de services. Ce ministère recherche notamment des sages-femmes, des nursing administrators, des médecins spécialistes, des hospital executive assistants, des regional health directors, des principal health nursing officers, des infirmiers, des senior health records officers, des health sterilised service supervisors, des medical superintendents, des medical physisians, des directeurs adjoints, ainsi que des techniciens de laboratoires et de services d'électrocardiogramme.

L'autopont de Terre-Rouge

C'est un des chantiers les plus exposés aux yeux du public. Le constructeur de l'autopont de Terre-Rouge, la firme General Construction, devrait compléter les travaux le 21 août, selon l'accord avec le ministère des Infrastructures publiques. Toutefois, en raison des grosses pluies et des cyclones du début de l'année, les travaux pourraient prendre fin en septembre. À ce jour, 70 % du chantier est complété. Cet autopont, initié en février 2023 avec un investissement de Rs 427 millions, devrait rendre la circulation plus fluide aux heures de pointe dans la région de Terre-Rouge et Saint-Joseph, avec un impact positif sur l'autoroute du nord.

Tout comme les autres gros chantiers routiers, le Premier ministre ne manquera pas de procéder à son inauguration.

La Vigie-La Brasserie-Beaux Songes Link Road - Phase 2

Pravind Jugnauth en parle souvent dans ses discours. La Vigie - La Brasserie-Beaux Songes Link Road Phase 2 est complétée à 50 %. Le chantier sera remis au gouvernement en octobre. Cette nouvelle route sera reliée à La Vigie - La Brasserie-Beaux Songes Link Road - Phase 1 et éventuellement à la route de contournement de Flic-en-Flac. Les automobilistes pourront se rendre à l'ouest du pays à partir de l'autoroute du sud en évitant les villes encombrées. Comme le souligne le Premier ministre à chaque occasion, elle facilitera aussi le déplacement des pèlerins vers Grand-Bassin. La phase 1 du projet est déjà achevée.

Les logements sociaux

Plusieurs logements sociaux construits par la National Housing Development Company ltd et plus particulièrement par la New Social Living Development seront livrés pendant les prochains mois. Parmi eux, il devrait y avoir ceux de Coromandel où Pravind Jugnauth avait procédé à la pose de la première pierre en 2022. Il nous revient que le chef du gouvernement devrait être présent à chaque remise de clés aux résidents.

Le Triolet Sports Arena

Le complexe sportif de Triolet, plus connu comme le Triolet Arena, a pris du retard. Au cas où constructeur arrive à le terminer à temps, Pravind Jugnauth pourrait frapper un grand coup dans ce village de la circonscription no 5 (Pamplemousses-Triolet) où son challenger direct, Navin Ramgoolam, pourrait poser ses valises aux prochaines élections. Ce projet, au coût de Rs 200 millions, a pris du retard, comme l'a confirmé le ministre Stephan Toussaint en réponse à une question du député rouge, Ranjiv Woochit, au Parlement.

Le complexe sportif de Triolet est un projet entrepris sous le gouvernement travailliste et le contrat avait été alloué à RBRB Construction. Toutefois, après les élections de 2014, le gouvernement du Mouvement socialiste militant avait stoppé le projet pour lui donner une autre dimension quelques années plus tard.