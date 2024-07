Afrique: Appel à la prise en charge des besoins du continent africain en matière d'alimentation et de sécurité

ALGER — La représentante de l'Assemblée populaire nationale, et présidente de la commission des transports, de l'industrie, des communications, de l'énergie, de la science et de la technologie au Parlement panafricain, Behdja Lammali, a appelé, depuis Midrand (Afrique du Sud), à la nécessité de prendre en charge les besoins du continent africain en matière d'alimentation et de sécurité, a indiqué dimanche un communiqué de l'Assemblée.

S'exprimant lors d'une séance plénière du Parlement panafricain, Mme Behdja Lammali a affirmé qu'une "éducation complète ne saurait être réalisée en Afrique tant que le continent pâtit encore de la pauvreté, de la privation, et de l'insécurité dans plusieurs régions", appelant à trouver des "plans stratégiques étudiés pour réformer le système éducatif en Afrique, afin de lutter contre l'analphabétisme et la pauvreté éducative".

Dans ce contexte, la députée à l'APN, a cité l'expérience algérienne en matière d'investissement dans le capital humain.

La plénière a permis d'évoquer "les mécanismes susceptibles de garantir une Education globale à tous les Africains, réaliser le développement durable dans le cadre du programme de l'UA relevant de l'agenda 2063 et introduire l'intelligence artificielle dans le système éducatif et pédagogique africain".

%

Il a été, également, question de discuter de "la situation qui prévaut au sein du continent africain, particulièrement dans certaines régions qui sombrent dans la famine et la privation en raison des différentes crises politiques, économiques et sociales, outre les changements climatiques que connait le continent dont la sécheresse et le réchauffement climatique", précise la même source.

L'APN est représentée à cette session par les membres permanents au PAP, en l'occurrence Mme Behdja Lammali, présidente de la commission des transports, de l'industrie, des communications, de l'énergie, de la science et de la technologie au Parlement panafricain et M. Mohammed Segres, membre de la commission du règlement, des privilèges et de la discipline, et M. Fateh Boutbig, également membre du PAP.