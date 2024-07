Sierra Leone: Les champions de la plantation d'arbres du pays - Mener la lutte contre le changement climatique, un plant à la fois

communiqué de presse

Arrosoir en main, Mariam Albert arrose soigneusement chacun des nombreux plants d'arbres qui couvrent le sol autour d'elle.

Un jour, ces jeunes arbres porteront des fruits et des noix et fourniront de l'huile, du cacao et du bois aux communautés locales. Tout aussi important, ils contribueront à atténuer les effets du changement climatique et de la déforestation, tout en constituant une source vitale de revenus pour la population locale.

Les plants d'arbres ont été plantés par Miriam et d'autres personnes dans une pépinière communautaire dans le cadre du projet de plantation d'arbres et de soins de la Société de la Croix-Rouge de Sierra Leone. Miriam, qui est l'une des championnes du projet, considère que son dur labeur n'est pas qu'un simple devoir ; c'est une quête passionnée pour assurer un avenir plus vert et plus sain aux générations à venir.

«Je suis très fière de voir ma communauté adhérer à notre initiative », dit-elle. « Les arbres ne fournissent pas seulement une couverture végétale, ils sont également bénéfiques pour les familles sur le plan nutritionnel et économique. En effet, nous nous concentrons sur les arbres fruitiers tels que les noix de cajou, les palmiers à huile, les cacaoyers et les avocatiers, ainsi que sur les arbres à bois tels que le Gmelina ».

Son rôle en tant que championne de la plantation et de l'entretien des arbres va au-delà de l'entretien des plantes. Il s'agit également d'inspirer un sens de la gestion de l'environnement aux membres de la communauté Gbandi, dans la chefferie de Baoma du district de Bo, en Sierra Leone.

Ses responsabilités sont multiples. Elle mobilise la communauté, l'éduque sur l'importance de nourrir les semences, de les transplanter et d'en prendre soin en permanence. Son leadership est essentiel dans l'organisation d'activités communautaires régulières centrées sur la conservation de l'environnement.

Les principaux objectifs du projet de plantation et d'entretien d'arbres de la Croix-Rouge de Sierra Leone sont la lutte contre la déforestation, la promotion de la biodiversité et l'atténuation du changement climatique. Il s'agit d'une réponse vitale au besoin urgent d'action environnementale en Sierra Leone et au-delà.

5 milliards de nouveaux arbres en Afrique d'ici à 2030

La plantation d'arbres en Sierra Leone fait partie d'une initiative plus large qui couvre le continent africain. Face à la multiplication des catastrophes naturelles et des crises humanitaires en Afrique, exacerbées par le changement climatique et les conflits, la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (IFRC) a lancé en 2021 l'initiative panafricaine de plantation et d'entretien d'arbres.

Cette initiative vise à relever ces défis en intégrant des interventions environnementales à l'aide humanitaire traditionnelle. Elle met l'accent sur la plantation d'arbres à grande échelle et sur des solutions basées sur la nature pour renforcer l'adaptation au climat, la réduction des risques de catastrophe et l'amélioration de la sécurité alimentaire.

Avec pour objectif de planter et d'entretenir 5 milliards d'arbres d'ici 2030, l'initiative promeut des pratiques durables, renforce la résilience des communautés et plaide en faveur de politiques plus fortes qui soutiennent la protection de l'environnement.

Les arbres jouent un rôle essentiel dans l'absorption du dioxyde de carbone, atténuant ainsi les causes du changement climatique tout en adaptant les paysages à ses conséquences. Ils réduisent également l'érosion des sols, préservent la biodiversité et améliorent la qualité de l'eau.

La Croix-Rouge de Sierra Leone donne aux femmes, comme Mariam, les moyens de diriger et de faciliter le processus de plantation d'arbres dans leurs communautés respectives. Ces femmes championnes établissent et entretiennent des sites de pépinières, mobilisent les membres de la communauté et veillent à l'entretien des arbres jusqu'à ce qu'ils atteignent leur maturité.

À ce jour, 52 femmes championnes dévouées dans 52 communautés participent activement à des efforts similaires à travers l'Afrique. Ensemble, elles ont planté plus de 55 000 arbres, soit environ 60 % de l'objectif du projet. Les efforts de plantation de la Croix-Rouge de Sierra Leone se poursuivent, et l'on s'attend à ce que ces chiffres continuent d'augmenter à mesure que des championnes comme Mariam persévèrent dans leur travail.