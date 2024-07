Tunisie: « Italian Screens » du 4 au 6 juillet au cinéma MadArt de Carthage en présence du cinéaste Paolo Genovese

TUNIS — Quatre des films italiens les plus importants de la dernière saison représentant différents genres cinématographiques sont au programme de la manifestation « Italian Screens » qui se déroulera du 4 au 6 juillet, au cinéma MadArt de Carthage.

Trois films sortis en 2023 sont au line-up : « Il primo giorno della mia vita » de Paolo Genovese, « La Chimera » de Alice Rohrwacher, "Mary e lo spirito di mezzanotte" de Enzo D'Alò, en plus d'un film sorti en 2024, « Gloria ! » de Margherita Vicario. Le réalisateur et scénariste Paolo Genovese, auteur de films comme Perfetti sconosciuti, Incantesimo napoletano et I Leoni di Sicilia, sera présent à la projection de son film prévu à l'ouverture, a annoncé l'institut Culturel italien (ICC) de Tunis.

« Italian screens » est un évènement dédié aux nouveautés du cinéma italien contemporain organisé en collaboration avec Cinecittà et la Direction Générale du Cinéma et de l'Audiovisuel du ministère de la Culture, du ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale (Italie).

Il se tient dans le cadre du Festival dédié à la créativité italienne " In Situ-Tunisi" organisé par l'ambassade d'Italie en Tunisie et l'Institut Culturel Italien de Tunis en collaboration avec plusieurs institutions italiennes et tunisiennes. Architecture, mode, design, théâtre, arts visuels, artisanat, cinéma et musique seront au rendez-vous du 26 juin au 6 juillet.

Paolo Genovese assistera à la projection de « Il primo giorno della mia vita » (Le premier jour de ma vie) qui ouvrira, jeudi, ce cycle de projections de trois jours. Ce film est l'adaptation cinématographique du roman homonyme écrit par Genovese, publié chez Einaudi en 2018.

« Il primo giorno della mia vita » est réalisé et coécrit par Paolo Genovese. Le casting est composé de Toni Servillo, Valerio Mastandrea et Margherita Buy. Ce drame abordant des thèmes délicats tels que la réflexion sur l'existence et les relations humaines s'inscrit dans la même orientation du réalisateur pour les questions profondes.

Paolo Genovese est né le 20 août 1966 à Rome. Il est auteur de plusieurs films comme « Immaturi » (The Immature, 2011), Una famiglia perfetta (2012), Tutta colpa di Freud (2014), « Perfect strangers » (Perfetti sconosciuti, 2016), une comédie qui a fait l'objet de 23 remakes dans le monde. Parmi ses autres oeuvres, on cite également le film à succès « The place » (Café Rome, 2017), Le jeu (Fred Cavayé, 2018), Supereroi (Amants super-héroïques, 2021). Le vendredi, il y aura la projection de « La Chimera » (La Chimère), un film qui a été bien reçu par la critique. Ce drame a permis à la réalisatrice Alice Rohrwacher de s'imposer sur la scène cinématographique italienne et internationale.

La clôture verra la projection de « Mary e lo spirito di mezzanotte » (A Greyhound of a Girl) du maître Enzo D'Alò (La gabbianella e il gatto, Opopomoz, La freccia azzurra) qui représente au mieux la grande école italienne du film d'animation. La soirée sera avec le film historique italo-suisse « Gloria ! » de Margherita Vicario, récemment sorti dans les salles italiennes.

Voici la liste détaillée des films au menu de « Italian Screens » :

Jeudi 4 Juillet :

20h : « « Il primo giorno della mia vita » de Paolo Genovese, 2h01 (2023)

Synopsis : Quatre personnes d'âges et d'expériences différents, partagent le même désir d'en finir. Arianna est une policière en deuil ; Napoleone est un coach en bout de course ; Emilia est une ancienne gymnaste, aujourd'hui en fauteuil roulant ; Daniele est un très jeune influenceur en surpoids et victime d'harcèlement. Un homme mystérieux les embarque tous dans sa voiture. Il leur donne une semaine pour se donner une seconde chance et reprendre goût à la vie.

Vendredi 5 juillet :

20h : « La Chimera » de Alice Rohrwacher, 2h10 (2023)

Synopsis : Mary est une jeune fille, 11 ans, passionnée de cuisine. Sa grand-mère la soutient toujours, même lorsque les examinateurs pédants n'apprécient pas ses plats. Mais la grand-mère est âgée et est hospitalisée. Mary en est attristée et augmente son attention envers elle en tant que nièce affectueuse, soutenue en cela par une mystérieuse jeune femme qui est soudainement apparue sur son chemin.

Samedi 6 juillet :

18h : "Mary e lo spirito di mezzanotte" de Enzo D'Alò, 88' (2023)

Synopsis : Mary est une jeune fille de onze ans passionnée de cuisine. Sa grand-mère la soutient toujours, même lorsque les examinateurs pédants n'apprécient pas ses plats. Mais la grand-mère est âgée et est hospitalisée. Mary en est attristée et augmente son attention envers elle en tant que nièce affectueuse, soutenue en cela par une mystérieuse jeune femme qui est soudainement apparue sur son chemin.

20h : « Gloria ! » de Margherita Vicario, 106' (2024)

Synopsis : Venise, au 18ème siècle. A l'Institut Sant'Ignazio, orphelinat et conservatoire pour jeunes filles, tout le monde s'agite en vue de la visite imminente du nouveau Pape et du grand concert qui sera donné en son honneur. Teresa, jeune domestique silencieuse et solitaire, fait alors une découverte exceptionnelle qui va révolutionner la vie du conservatoire : un piano-forte.