Algérie: Coupe d'Algérie 2024 (Finale MCA-CRB) - Un duel aux objectifs multiples pour le Chabab

ALGER — Le duel MC Alger - CR Belouizdad, prévu vendredi au stade du 5 Juillet 1962 (17h00), pour le compte de la finale de la 57e Coupe d'Algérie de football, comportera plusieurs objectifs pour le Chabab, dont le plus important sera probablement de remporter un titre majeur cette saison et devenir le club algérien le plus titré en Dame-Coupe avec un 9e trophée possible.

Privé d'un cinquième titre consécutif de champion d'Algérie, le Chabab n'a en effet plus que cette "épreuve populaire" pour espérer sauver sa saison, et il s'agit là d'une opportunité qu'il ne semble pas vouloir rater.

Le hasard à voulu que son futur adversaire, le MCA, soit le club qui l'a justement privé de ce cinquième titre consécutif de champion d'Algérie, faisant que l'autre objectif pour lui, sera de remporter ce duel, pour prendre sa revanche.

Autre raison qui incitera le Chabab à vouloir sortir victorieux de ce derby, une histoire de "suprématie", entre grands clubs algérois, puisque la double confrontation qui a opposé ces deux équipes en championnat s'est soldée par un nul vierge à l'aller comme au retour.

Cette finale de Coupe d'Algérie équivaut donc à une "Belle", et le Chabab semble décidé à la remporter, pour montrer qui est le "vrai patron" de la capitale.

Il faut tenir compte également du fait que le CRB et le Mouloudia font partie du cercle très fermé des clubs ayant remporté le plus de Coupes d'Algérie jusqu'ici, avec huit trophées pour chaque équipe, faisant que celui qui s'emparera de l'édition 2024 deviendra le seul recordman, avec neuf Coupes.

%

Certes, le Chabab a déjà réussi l'essentiel en assurant sa participation à la prochaine édition de la Ligue des champions, ce qui représente déjà un exploit en soi, surtout que jamais auparavant un club algérien n'avait réussi à disputer la C1 cinq fois de suite.

Mais sur sa lancée, et ne voulant probablement pas s'arrêter en si bon chemin, le club de Laâqiba semble vouloir améliorer encore plus ces statistiques, surtout qu'il s'agit d'une finale inédite, entre deux ogres de la capitale, qui ne se sont jamais rencontrés à ce stade de la compétition.

Des objectifs multiples donc, aussi bien envers le club qu'envers les supporters, dont l'entraîneur brésilien Marcos Paqueta et les joueurs semblent parfaitement conscients de la mission, comme en témoigne leur assiduité pendant la phase préparatoire.

En effet, pour leur dernier match officiel de la saison, les Chababistes font preuve d'un sérieux engagement à chaque séance d'entraînement, et avec la ferme intention d'atteindre le meilleur niveau de compétition possible, pour être au rendez-vous le jour "J"

Le CRB a remporté la Coupe d'Algérie en 1966, 1969, 1970, 1978, 1995, 2009, 2017 et 2019. Il compte également à son riche palmarès dix titres de champion d'Algérie (1965, 1966, 1969, 1970, 2000, 2001, 2020, 2021, 2022 et 2023), ainsi que trois Coupes Maghrébines (1970, 1971, 1972), une Supercoupe d'Algérie (1995) et une Coupe de la Ligue (2000).

La plupart des trophées remportés par le Chabab en Coupe d'Algérie l'ont été face à l'USM Alger, club qui paradoxalement se trouve être celui qui lui a le mieux riposté, en lui infligeant deux défaites sur quatre en finale. Les deux autres revers subis par les enfants de Laâqiba l'ont été face à l'Entente de Sétif et l'ASO Chlef.

Les Rouge et Blanc restent d'ailleurs sur cette défaite amère contre les Chélifiens, pour le compte de l'édition 2023, et ils sont bien décidés à renouer avec le succès à travers le Mouloudia.