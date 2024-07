Algérie: Le président de la République a donné une nouvelle impulsion au sport universitaire

ORAN — Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari, a mis en exergue, lundi, "la nouvelle impulsion insufflée par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, au sport universitaire", soulignant le fort bond réalisé en matière de pratique sportive dans les milieux universitaires, durant la saison en cours 2023-2024.

Le ministre a indiqué, dans un discours lu en son nom par la directrice des activités liées à la vie étudiante au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Assia Sahraoui, à l'ouverture du 3e Forum national du sport universitaire à Oran, que "depuis la réunion technique nationale à l'université de Médéa, en octobre 2023, le sport universitaire a connu un nouveau souffle qui lui a été insufflé par le président de la République, et auquel il accorde un intérêt particulier, car faisant partie de ses engagements réitérés lors de sa dernière rencontre avec la famille universitaire au pôle universitaire de Sidi Abdallah (Alger)".

Et de poursuivre: "Le développement du sport universitaire et sa diversification est un objectif qui s'est concrétisé à travers un plan stratégique élaboré par le ministère basé sur cinq axes fondamentaux, qui répondent dans leur intégralité aux engagements du président de la République et à ses directives dans les différents conseils des ministres".

Le même responsable a, en outre, signalé que "l'objectif assigné au sport universitaire algérien est de devenir un vivier des sélections nationales dans différentes disciplines sportives", mettant en relief la réussite de son secteur dans "l'unification du programme annuel du sport universitaire avec la fédération algérienne du même sport".

Une démarche qui vise, selon lui, à "fédérer les efforts, rationaliser les dépenses, gagner du temps et assurer un encadrement parfait pour toutes les compétitions, ce qui a été globalement réalisé malgré quelques défaillances".

Le ministre a aussi salué la réussite des responsables du sport universitaire dans la promotion de la pratique sportive dans les milieux universitaires, "grâce à un programme largement mis en œuvre, comprenant l'organisation de 24 compétitions universitaires dans les sports individuels, en plus de championnats nationaux universitaires tout au long de la saison".

Le Ministère œuvre a ajouté M. Baddari à augmenter "le taux de participation des étudiants aux activités sportives universitaires, ce qui a permis un saut qualitatif dans ce domaine, passant de 4%, la saison précédente, à 12% cette saison, soit un au total de plus de 131.000 étudiants pratiquant différentes activités sportives au niveau des universités au titre de la saison 2023-2024".

Dans la même perspective, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique s'engage, au passage, à continuer "d'accompagner la fédération algérienne du sport universitaire pour atteindre ses objectifs et soutenir ce sport au prix d'une méthodologie étudiée et un plan équilibré en prévision de la prochaine saison", a-t-il ajouté.

Au menu de la première journée du forum, organisé par la Fédération algérienne du sport universitaire (FASU), et qui s'étale sur deux journées, plusieurs conférences, dont celle inaugurale qui a été donné par Docteur Brahmi Mohamed, membre du bureau fédéral de la FASU, intitulée "L'intégration de la pratique sportive dans les milieux universitaires dans le cadre des engagements du président de la République".

A ce propos, il a estimé que la pratique sportive est "un facteur important de la réussite académique", soulignant l'importance attachée par les pouvoirs publics à la formation des étudiants universitaires aussi bien sur le plan scientifique que physique.

Les travaux du forum se poursuivront, lors de la séance d'après-midi, par la présentation d'exposés par les étudiants participant au concours qualificatif au Forum mondial en Croatie (27 au 31 août), où l'Algérie sera représentée par un étudiant et une étudiante.

Ces derniers seront connus à l'issue des délibérations effectuées par la commission des jurys, en clôture de ce rendez-vous, en marge duquel se déroule la deuxième édition de la mini-olympiade universitaire des sports de combat (29 juin-5 juillet), dédiée à cinq disciplines sportives et qui ont pour théâtre quatre sites sportifs à Oran.