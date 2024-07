Sénégal: Bassirou Diomaye Faye a félicité Mohamed El Ghazouani pour sa réélection, selon l'AMI

Le chef de l'Etat sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, a félicité son homologue mauritanien, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, lors d'un entretien téléphonique, à la suite de l'annonce des résultats provisoires de l'élection présidentielle de samedi en Mauritanie, a annoncé l'Agence mauritanienne d'information (AMI).

"Son excellence le président de la République, Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a reçu, lundi après-midi, un appel téléphonique de Son Excellence le Président de la République du Sénégal, Monsieur Bassirou Diomaye Faye", a notamment indiqué l'agence officielle d'information de la République islamique de Mauritanie.

L'AMI a ainsi fait savoir que le président sénégalais a félicité son homologue mauritanien "à l'occasion de sa réélection à la tête de la République islamique de Mauritanie".

Le média officiel mauritanien a fait savoir que Bassirou Diomaye Faye a exprimé en même temps exprimé sa "détermination à approfondir et à diversifier les relations de coopération, de fraternité et d'amitié entre les deux pays et les deux peuples frères".

Mohamed El Ghazouani, donné gagnant de l'élection présidentielle avec 56, 12 % par la Commission électorale nationale indépendante, a, de son côté, a remercié son homologue sénégalais pour son appel et ses félicitations, soulignant sa volonté de renforcer les relations de coopération et de fraternité entre les deux pays frères, selon l'Agence mauritanienne d'information.

D'après les résultats provisoires proclamés lundi par la CENI, le chef de l'Etat sortant, candidat à sa propre succession a été réélu dès le premier tour, devançant notamment son principal challenger, le militant anti-esclavagiste, crédité de 22, 10 %.

La proclamation des résultats devant être validés par le Conseil constitutionnel a été suivie d'échauffourées entre les forces de l'ordre et des partisans du principal candidat de l'opposition, dans certains endroits de la capitale.

Le siège du directoire de campagne de Biram Dah Abeid a été encerclé par les forces de l'ordre qui ont procédé à nombreuses arrestations, ont rapporté des témoins.

L'opposant a déclaré qu'il contestait les résultats proclamés par la CENI. Il a invité ses compatriotes à faire de même, de manière pacifique.

Prés de deux millions de Mauritaniens étaient appelés aux urnes samedi pour élire un président de la République parmi sept candidats. Le taux de participation est estimé de 55, 26 %.

La mission d'observation électorale de l'Union africaine (UA) a déclaré, le même jour, à Nouakchott, avoir "pris note" de la proclamation des résultats provisoires de l'élection présidentielle mauritanienne et a invité les candidats désireux de les contester à recourir aux voies légales.

"Aux candidats, nous recommandons de faire preuve de retenue en toutes circonstances et à recourir aux voies légales en cas d'éventuelles contestations. Ils devraient en même temps promouvoir le dialogue et la recherche de consensus en vue du renforcement de la paix et de la sécurité du pays", a souligné le chef de la mission d'observation électorale de l'UA.

Intervenant à une conférence de presse donnée à Nouakchott, Domitien Ndayizeye a demandé au gouvernement mauritanien de poursuivre les efforts visant à renforcer la confiance entre les candidats à l'élection présidentielle.