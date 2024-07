Afrique: Moussem de Tan-Tan - Colloque international sur le patrimoine culturel hassani et son ouverture sur l'Afrique

Tan-Tan — Des chercheurs marocains et africains se sont réunis, dimanche à Tan-Tan à l'occasion d'un colloque international sur le thème : "Le Moussem de Tan-Tan et la profondeur africaine de la culture hassani", organisé par la Fondation Almouggar dans le cadre des activités de la 17ème édition du Moussem de Tan-Tan (26-30 juin).

Ce colloque, animé par des experts et chercheurs en histoire et patrimoine du Maroc, de Mauritanie, du Mali, du Burkina Faso et du Niger, vise à mettre l'accent sur la profondeur africaine de la culture Hassani à travers plusieurs aspects culturels, sociaux et anthropologiques, et à souligner le rôle central que le moussem de Tan-Tan joue depuis des décennies en tant que point de rencontre culturel, économique et social.

Selon les organisateurs de ce colloque, le moussem de Tan-Tan a joué un rôle important dans la promotion des liens sociaux et économiques entre les deux rives du Grand Sahara, ce qui a contribué à la diffusion de la culture hassani avec sa dimension culturelle et religieuse sur une grande région du Sahara.

Le directeur du patrimoine culturel au ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication (Secteur de la culture), Mustapha Jellouki a souligné, dans une intervention sur "Le patrimoine culturel immatériel marocain : bilan et perspectives", les efforts entrepris par le ministère depuis l'adoption de la convention de l'UNESCO en 2003 sur la préservation du patrimoine immatériel, que le Maroc a ratifiée en 2006, afin de sauvegarder le riche patrimoine culturel immatériel du Royaume.

%

Il a évoqué les réalisations du ministère, en particulier les 14 sites inscrits sur les listes de l'UNESCO dont le Moussem de Tan-Tan et la place Jemaa El Fna, notant que sur l'ensemble de ces sites, il y a un seul élément du patrimoine qui nécessite une préservation urgente, à savoir la danse "Taskiouine" des montagnes du grand Atlas.

Il a également évoqué les défis et les problématiques liés à l'inscription de ces éléments sur la liste du patrimoine de l'UNESCO, notamment la propriété intellectuelle.

De son côté, Ahmed Ould Ahdana, chercheur en culture hassani (Mauritanie), a souligné l'importance de la musique hassani en tant que musique africaine qui est née sur le continent africain aux côtés de ses origines arabes hassani, passant en revue certaines caractéristiques de l'appartenance continentale de cette musique.

Le Moussem de Tan-Tan, inscrit par l'UNESCO en 2008 sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'Humanité, est un événement phare qui rassemble une trentaine de tribus nomades qui se rencontrent, échangent et préservent leur patrimoine culturel, notamment à travers la musique, la danse, l'artisanat et les rites traditionnels.

Le programme de cette 17ème édition offre une expérience immersive de la culture nomade avec des spectacles traditionnels captivants, des soirées de poésie, des démonstrations d'artisanat authentique, des Tbourida, des courses de dromadaires et des expositions patrimoniales qui sont prévus tout au long de l'événement, mettant en lumière l'héritage vivant de la région.