Maroc: Benguérir - Lancement du 'Green Hydrogen Morocco Camp'

Benguérir (province de Rehamna) - La première édition du "Green Hydrogen Morocco Camp", une initiative visant à promouvoir l'hydrogène vert au Maroc, a été lancée, lundi au Green Energy Park à Benguérir, chef-lieu de la province de Rehamna.

Organisé jusqu'au 6 juillet, ce camp auquel prennent part une quarantaine de participants, dont des étudiants en Master, des doctorants et de jeunes chercheurs, est le fruit d'une collaboration étroite entre l'Institut de Recherche en Énergie Solaire et Énergies Nouvelles (IRESEN), l'Agence Allemande de Coopération Internationale (GIZ) au Maroc et le réseau MED-GEM financé par l'Union Européenne.

Le programme riche et varié du camp comprend une "Summer School" (école d'été) et un "hackathon" sous le thème "Green Hydrogen Morocco Camp : de la théorie à l'action".

Les participants auront ainsi l'occasion d'approfondir leurs connaissances sur l'hydrogène vert à travers des conférences, des ateliers et des démonstrations pratiques, encadrés par des experts de renommée nationale et internationale.

Le 6 juillet, ils mettront en pratique leurs acquis en participant à la première phase du hackathon, où ils proposeront des solutions innovantes adaptées au marché national.

Les trois meilleures équipes bénéficieront d'un mentorat tout au long de l'été avant de présenter leurs prototypes finaux lors de la finale prévue en octobre prochain dans le cadre du "World PtX Summit".

S'exprimant lors de la session inaugurale de cette manifestation, le directeur général d'IRESEN et président de Green Energy Park, Samir Rachidi, a indiqué que les participants bénéficieront, une semaine durant, d'une formation sur la chaîne de valeur de l'hydrogène et ses applications.

L'événement offre une opportunité idoine pour les participants d'établir des contacts et de créer un nouveau réseau entre étudiants mais aussi d'interagir avec les experts et les formateurs, surtout que ces jeunes vont faire aussi partie d'un réseau méditerranéen qui se penchera sur la transition énergétique et le développement durable dans le pourtour méditerranéen, a-t-il ajouté.

Cette manifestation sera sanctionnée par le hackathon, une compétition invitant les participants à répondre à des challenges liés à l'hydrogène vert et à ses applications, a-t-il relevé, expliquant que l'objectif ultime est de promouvoir la création de start-up innovantes pour aller de la théorie à la pratique et favoriser l'impact et la création de valeur.

Pour sa part, la responsable du portefeuille des projets dans le domaine de l'énergie et de la mobilité durable à la GIZ-Maroc, Omnia Aboukorah-Voigt, a expliqué que cet événement traduit la collaboration fructueuse entre le Maroc et l'Allemagne notamment dans le domaine de la transition énergétique, rappelant la signature, récemment, d'une déclaration entre les deux pays visant à établir une alliance commune pour le climat et l'énergie.

Elle s'est aussi réjouie de l'organisation de cette manifestation, faisant part de l'engagement des équipes de la GIZ, en collaboration avec les divers partenaires, à contribuer à la réussite de cette transition énergétique.

De son côté, le directeur du Réseau MED-GEM, Frank Wouters, a relevé que les organisateurs ont reçu plus de 300 candidatures, dont 70 % émanant de femmes, avant d'en sélectionner une quarantaine pour prendre part à cette semaine de débats constructifs, d'innovation, d'apprentissage et d'interaction.

Il a mis en avant le potentiel dont jouit le Maroc en matière de production d'électricité verte à très faible coût et en hydrogène vert, soulignant que le Royaume dispose des ressources naturelles, mais aussi des compétences et du capital humain nécessaires pour la réussite dans ce domaine.

Abondant dans le même sens, le chef de la coopération à la délégation de l'UE, Jean Christophe Filori, a mis en relief les perspectives prometteuses du Maroc en matière d'hydrogène vert qui sera un "élément central" pour la décarbonisation de l'écosystème énergétique, en offrant d'immenses opportunités pour la croissance économique et, partant, pour le renforcement des relations commerciales, énergétiques et industrielles de l'Europe avec ses voisins de Sud de la Méditerranée, notamment le Maroc.

La chaîne de valeur de l'hydrogène sera un moteur pour la création d'emplois et le développement socio-économique, a-t-il ajouté.

Cette "Summer School" propose une expérience unique de plonger dans le monde dynamique de l'hydrogène vert, alors que le Maroc s'oriente résolument vers des solutions énergétiques respectueuses de l'environnement.

Ensuite, lors du hackathon, les participants travaillent en équipes pour développer des solutions innovantes adaptées au marché national, avec le soutien de mentors expérimentés.