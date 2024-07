Ile Maurice: Brûlé à l'eau bouillante alors qu'il conversait avec sa concubine

La police de Bambous a été informée dimanche qu'un maçon, âgé de 29 ans, a été accidentellement brûlé aux pieds et aux hanches à l'eau chaude quand une bouilloire s'est renversée sur lui. Il a été conduit à l'hôpital Victoria, Candos, par sa concubine. Après avoir reçu des soins, il a été admis à l'unité des brûlés de l'hôpital.

Nous nous sommes entretenus avec son beau-frère, hier, qui nous a confié que le maçon, qui a quatre fils, s'était rendu à une fête chez sa tante un peu plus tôt. «Quand il est rentré, il a voulu aller prendre un bain. Il discutait avec ma soeur et ils rigolaient tous les deux. Il a fait une fausse manoeuvre et le récipient s'est renversé sur lui.» Il espère qu'il se rétablisse. «La famille lui a rendu visite. Il a été brûlé non seulement aux cuisses mais aussi un peu plus bas. Il ouvre les yeux et nous parle, mais il souffre un peu. Nous attendons que le docteur nous donne des nouvelles cet après-midi en lui rendant visite à l'hôpital.»